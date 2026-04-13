哈萨克斯坦如何保障本国游客境外安全？业内人士介绍机制

她指出，自该体系实施以来，旅游行业事实上已基本避免因旅行社破产而引发的游客滞留危机。过去曾出现旅行公司停止运营、游客被困境外的情况，而如今类似风险已大幅下降。

英娜·雷表示，这一机制在危机时期也展现出较强效率。无论是中东局势紧张还是疫情期间，该体系均发挥了实际作用。她举例称，在一次紧急事件中，相关部门仅用5天时间便组织1.1万人返回国内，整个过程高效有序。

她强调，这套机制运行过程中未动用国家财政资金，全部依靠旅游运营商缴纳的资金维持运作。

业内人士指出，由市场参与者自行管理该体系，也有助于推动行业规范化发展，提高旅游市场透明度，并减少灰色经营行为。

英娜·雷特别提到，哈萨克斯坦已实行约10年的“旅游代码（Tour Code）”制度。每位出境游客都会获得唯一识别码，旅客可随时查询验证，以确认行程已获得财务担保。

她表示，一旦发生紧急情况，系统可迅速掌握游客所在国家、人数及相关信息，并具备组织返程所需资金保障。只需核验旅游代码，即可启动相关程序。

目前，相关移动应用程序也已投入使用，游客可通过手机提交住宿、服务质量等问题投诉，并获取协助。

此外，若游客在境外遇到住宿安排、服务纠纷或其他问题，还可通过系统查询目的地国家相关信息、求助渠道及热线电话。

英娜·雷表示，哈萨克斯坦现已建立一套较完整的境外游客保障机制，使本国公民在海外旅行时也能获得接近国内水平的安全感与支持。

【编译：达娜】