哈萨克斯坦石油收入如何受地缘政治影响：委内瑞拉与中东局势分析

全球天然气中心中亚顾问阿斯卡尔·伊斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦石油收入主要通过出口、税收及石油企业分红实现。2026—2028年预算以每桶60美元油价及1美元兑540坚戈汇率为基础编制。同时，按照预算规则设置“安全垫”：国家基金每年保证转移约2.77万亿坚戈。2026年国家基金收入计算的“截断价”约为每桶41美元。

短期内，波斯湾紧张局势引发的油价波动虽能为预算带来额外收入，但不会自动转化为巨额收益。部分增收流入国家基金，受汇率波动及国内物流、保险成本上升等因素抵消。

哈萨克斯坦石油为何不惧委内瑞拉竞争

委内瑞拉拥有全球最大原油储量，但基础设施老化、投资严重不足，导致当前日产量不足90万桶，而哈萨克斯坦稳定维持在220万桶左右。专家认为，委内瑞拉石油目前对全球市场影响微乎其微。受制裁及技术匮乏影响，其产量较峰值下降超三倍。恢复至原有水平需3—4年大规模投资。

石油天然气行业专家阿布扎勒·纳雷姆别托夫表示，即便特朗普政府近期提出约1000亿美元投资计划，实际效果仍需投资者意愿配合，且从决策到产量恢复至少需5—10年。

更关键的是油质差异：哈萨克斯坦主要出口油种CPC Blend为轻质低硫原油，而委内瑞拉原油属重质高硫类型，二者加工工艺迥异。重质油主要与大型炼厂产能竞争，对哈萨克斯坦油种的直接冲击有限。阿斯卡尔·伊斯马伊洛夫解释称，即使委内瑞拉重油大规模回归，可能影响部分地区炼厂利润率及价差，但难以根本改变哈萨克斯坦油流结构。

哈萨克斯坦面临的主要风险

专家一致认为，当前最大风险仍集中在管道物流（尤其是CPC）和OPEC+配额限制。

阿斯卡尔·伊斯马伊洛夫建议，制定石油收入预测时应同时考虑两种情景：

情景一：地缘局势升级，油价上涨

这将增加出口收入与预算收益，但伴随通胀加速、坚戈贬值预期、运输与保险成本上升。合理应对之道是避免扩大经常性支出，将超额收入转入国家基金，降低未来油价回落时的脆弱性。 情景二：制裁国政权更迭、制裁解除，油价下跌

此时需采取“自下而上”措施：优化支出优先级、推迟部分资本支出、加强非油收入（税收征管、消费税、增值税等）、严格控制国家基金定向转移。当前2026—2028年预算已采用保守假设，这降低了“恐慌”必要性，但仍需保持财政纪律。

哈萨克斯坦油气行业前景与挑战

阿布扎勒·纳雷姆别托夫指出，目前主要衰减发生在中小油田，而三大旗舰项目（约占总产量的70%）未来占比还将进一步提升。预计2026—2028年全国石油年产量将稳定在9000—10000万吨区间。

关于降低预算对油气收入依赖的问题，他认为当前油气收入占比约40—50%，这一结构已维持10—20年，未来大概率延续。关键不在于收入来源，而在于资金使用效率。挪威便是成功范例，其预算收入也主要依赖油气，但管理高效。

阿斯卡尔·伊斯马伊洛夫建议，务实方向应聚焦加工、冶金和机械制造领域。运输物流和枢纽建设潜力巨大；机械制造可依托大型油气田需求，未来30—40年对设备、备件需求旺盛，为油气机械制造发展提供广阔空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】