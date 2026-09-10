如何节省收费公路通行费？哈萨克斯坦国家公路公司给出建议

据哈萨克斯坦国家公路公司（ҚазАвтоЖол）消息，最简单的省钱方法是在出行前为车辆账户充值。例如，在全长60.75公里的休钦斯克—库克舍套收费路段，小型客车提前支付的费用约为117.21坚戈，而出行后支付则为140.56坚戈。

对于载重量超过15吨的货车，两种支付方式的费用则分别约为2495.1坚戈和2940.57坚戈。对于经常通行的车辆，特别是货运承运商而言，这一差额可以带来较为可观的节省。

提前充值的流程很简单：在进入收费路段之前，与车辆国家登记号码绑定的账户中应有足够资金。因此，在开始长途出行前，最好先检查账户余额，如有必要应提前充值。账户余额和缴费记录可以通过KazToll个人中心查看。

为方便经常使用收费公路的司机，哈萨克斯坦国家公路公司引入了RFID标签。该标签安装在车辆上，并与车辆国家登记号码及用户个人账户绑定。车辆通过收费路段时，系统会自动识别车辆，并直接从账户余额中扣除通行费。

RFID标签本身不提供额外优惠，其主要优势在于实现了支付流程自动化。司机无需每次出行单独缴费。RFID标签可在收费点免费领取。

减少支出的另一种方式是购买通行套餐。该套餐面向在相关收费公路路段附近居民点登记的车辆。套餐可按30天或365天办理。对于每天沿同一路线往返的司机而言，这种方式可能比每次单独缴费更加划算。

简而言之，对于偶尔出行的司机，提前支付更加划算；对于经常使用收费公路的用户，可以选择RFID标签；而对于收费公路附近居民点的居民，办理通行套餐更加经济。

哈萨克斯坦国家公路公司提醒车主，在支付通行费时务必仅通过官方渠道操作，切勿点击通过短信或即时通讯软件收到的可疑链接。车主可以通过KazToll系统官方服务平台，或拨打1403联络中心热线，查询账户余额、欠款以及收费公路相关信息。

核心原则其实很简单：准备驾车上收费公路吗？请务必提前检查账户余额。这既方便又实惠。

值得一提的是，过去6年，哈萨克斯坦累计改造和维修公路3.1万公里，地方公路路况达标率由71%提高至91%，国道公路路况达标率也由89%升至93%。