哈萨克斯坦如何使用已追回资产：逾6177亿坚戈投向500多个民生项目

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦持续推进非法资产返还工作，并将追回资金用于解决社会和基础设施领域的突出问题。目前，全国已有超过500个项目获批使用相关资金，涉及金额超过6177亿坚戈。

这里所说的“追回资产”，主要是指哈萨克斯坦依据相关法律，通过自愿返还、司法程序等机制，从境内外追回的非法取得、非法转移或来源无法得到合法解释的资产。相关资金主要进入特别国家基金，用于具有社会和经济意义的项目。

截至目前，哈萨克斯坦已追回超过1.1万亿坚戈资产，其中主要为货币资金。通过特别国家基金，全国各地区已有500多个项目获批融资，总额超过6177亿坚戈。

这些资金正在逐步转化为供水管网、医院、学校、机场、体育设施以及道路和能源基础设施。

2265亿坚戈改善供水条件

供水是追回资产资金投入规模最大的领域之一。

根据总统关于实现全国居民点100%饮用水供应的指示，特别国家基金已安排2265亿坚戈，用于全国各地区267个供水项目。

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2025年，阿克莫拉州投入超过230亿坚戈发展供水系统，共实施32个项目，使数十个村庄的居民接入集中式供水系统。

北哈萨克斯坦州完成28个项目，总投资149亿坚戈。项目覆盖艾尔套、叶西尔、马姆柳特、泰恩沙和沙尔阿肯等地区，使30多个村庄获得稳定的饮用水供应。

阿拜州实施了15个惠及农村居民的供水项目。

在阿拉木图市，相关资金被用于凯拉特、阿克扎尔、阿克布拉克、博拉尔代和卡拉盖勒等小区的供水及排污管网建设。

1768亿坚戈投向医疗卫生领域

医疗卫生是追回资产资金的另一项主要投入方向。目前，政府已批准该领域191个项目，总额达到1768亿坚戈，项目范围从农村基层医疗设施一直覆盖到大型医疗综合体。

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在东哈萨克斯坦州里德尔市，一座拥有200张床位的综合医院已经建成；阿克套市急救站也已完成建设。

在“农村医疗现代化”国家项目框架下，全国已有145个初级医疗卫生设施投入使用。

卡拉干达州完成51个医疗设施的新建和改造，总投资69亿坚戈。库斯塔奈州佩列列斯基村的医疗门诊和热特卡拉市的一家综合诊所已经投入使用，阿尔卡雷克州立医院的改造工程仍在继续。东哈萨克斯坦州血液学中心也正在建设之中。

卡拉干达州奥萨卡罗夫区则利用特别国家基金建设并启用了4个医疗站和1个医生门诊部，超过3500名农村居民因此获得基层医疗服务。

奥萨卡罗夫区医院院长奥尔加·特拉夫涅娃表示：

“新设施投入使用后，已有3500多名农村居民获得基层医疗服务。医生门诊部除了开展检查外，还提供实验室检测和理疗服务。下一步还计划开设日间住院病房。这有助于及时发现疾病并提供紧急医疗救助。”

在巴尔喀什市，超过10亿坚戈资金被用于建设外科及血管造影医疗楼。过去，当地急性心肌梗死患者需要被送往约400公里外的卡拉干达接受治疗。

“如今，患者可以通过救护车直接送入专业医疗单元，我们能够在半小时至一小时内实施所需手术。”医院院长谢里克博尔·图西普别科夫说。

机场、学校和体育设施获得资金支持

除供水和医疗卫生外，追回资产资金还被投入交通、教育和体育基础设施建设。

交通领域共有8个项目获得430亿坚戈资金支持。

其中，巴尔喀什机场投入9.46亿坚戈实施改造，自6月1日起已开通往返阿斯塔纳和阿拉木图的航班。阿尔卡雷克机场改造工程也已接近完工。

教育领域计划投入644亿坚戈，用于建设和改造学校、幼儿园、学生宿舍等设施。在阿尔卡雷克师范学院，一栋面积6600平方米的教学楼已经完成改造。

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体育基础设施领域安排资金675亿坚戈。科克舍套和泽连季的新建体育设施已经投入使用，阿斯塔纳哈吉穆坎·穆奈特帕索夫体育场也完成了改造。

从追回资金到民生项目

除上述领域外，追回资产资金还被用于建设服务居民点和新建生产设施的道路，以及供热、天然气和电力管网等基础设施。

从目前资金安排来看，供水和医疗卫生是投入规模最大的两个领域，仅这两项获批资金就超过4030亿坚戈。

总体而言，哈萨克斯坦目前已追回超过1.1万亿坚戈资产，超过6177亿坚戈已获批用于500多个项目。

这些曾经被非法取得或转移的资产，正通过特别国家基金重新投入公共领域，并逐步转化为供水系统、医疗设施、学校、交通和体育基础设施等具体项目，用于推动地区发展和改善民众生活条件。