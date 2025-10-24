特朗普：如果以色列吞并约旦河西岸，将失去美方所有支持

美国《时代》杂志23日报道称，特朗普接受采访时表示，他向阿拉伯国家保证过，以色列吞并约旦河西岸的情况不会发生。否则，“以色列将失去美国所有支持”。

多家外媒报道称，美国副总统万斯访问以色列期间，以议会初步通过约旦河西岸主权法案令美方“震惊”。万斯23日下午离开以色列时在机场表示，以方告知他，以议会此举只是象征性“政治噱头”，不会有实质结果。

以色列第12频道电视台援引其他美方官员的话报道称，以总理内塔尼亚胡与特朗普关系“微妙”，如果内塔尼亚胡破坏停火协议，将会受到特朗普的惩罚。

美国政治新闻网站Politico称，以总理办公室发表一份英文声明平息美方“愤怒”。声明称，两项法案是由以反对派议员提出的，相关投票是“蓄意政治挑衅”，目的是在万斯访问期间“挑拨离间”。

埃及、约旦、卡塔尔、沙特等15国和阿拉伯国家联盟、伊斯兰合作组织23日发表联合声明，强烈谴责以色列议会批准的法案。警告以色列不要继续推行单方面非法政策，呼吁国际社会承担法律和道义责任，迫使以色列停止在巴勒斯坦被占领土上的危险升级和非法行动。

另据《以色列时报》报道，内塔尼亚胡在与美方官员的会谈中提出几条“红线”，包括坚持在哈马斯完全解除武装后才会全面撤军、反对哈马斯和巴勒斯坦民族权力机构在加沙地带战后治理中发挥作用、反对土耳其在加沙地带以任何方式存在。

据埃及开罗新闻电视台报道，埃及正在主持巴勒斯坦各派别之间的会谈，旨在促成巴方就加沙地带停火第二阶段协议达成内部共识。哈马斯与法塔赫23日在开罗会谈。埃及情报总局局长拉沙德当天会见法塔赫代表团团长、巴勒斯坦副总统谢赫，双方同意支持并继续执行停火协议，重申反对以色列议会通过任何吞并巴勒斯坦土地的决议。