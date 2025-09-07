如何在哈萨克斯坦恢复丢失或被盗的证件

卡赞加波娃表示，若丢失身份证件，应立即前往附近的公共服务中心。若证件被盗，需先向警方报案并获取报案凭证。

她在介绍办理流程时说：

“在公共服务中心，您需提交书面申请，说明证件丢失情况并缴纳国家规费。首次补办需支付0.2个按月计算指数（AEK）的费用，若再次补办则需支付1个AEK。提供现有其他证件即可办理，通常15个工作日内完成。若需加急，可选择快速服务。”

公共服务中心工作人员提醒，若超过一个月未持有身份证件，将面临7个AEK的罚款。

补办护照的流程类似，需提交申请。若护照被盗，需提供警方出具的报案凭证、身份证件或临时身份证明，并缴纳国家规费。费用根据护照类型而定：36页成人护照为8个AEK，16岁以下儿童的24页护照为4个AEK。护照补办通常需15个工作日，也可选择加急服务。

若身份证件和护照同时丢失，为节省时间，建议一并申请补办。

卡赞加波娃还提到，恢复学历证明文件（如毕业证、学位证）已因数字化服务而变得更加便捷。她说：

“通过eGov门户网站或eGov Mobile应用，使用电子签名或生物识别技术即可提交申请。只需提供就读学校信息，15个工作日内可获得副本。若需纸质副本，可携带身份证件或出生证明及学校相关信息到公共服务中心。若学校已关闭，需从档案馆调取资料，耗时约30个工作日。”

公共服务中心建议优先补办身份证件，因为其他手续通常需以此为基础。同时，丢失证件后应尽快在警方或公共服务中心登记，以降低个人信息被非法使用的风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】