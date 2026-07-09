市场平台如何重塑经济生态：数字交易时代的机遇与挑战

（哈萨克国际通讯社讯） 如今，市场平台（Marketplace）早已不仅仅是线上购物网站，而是影响商品价格、重塑商业模式、带动就业、汇聚海量数据的重要数字基础设施。从疫情期间快速扩张，到如今成为电子商务的核心载体，市场平台正深刻改变着哈萨克斯坦的消费方式和经济运行模式。它们为中小企业创造了新的发展机遇，也带来了公平竞争、税收监管、数据安全等一系列新的课题。那么，哈萨克斯坦市场平台经济的发展现状如何？它又正在怎样影响国家经济？哈萨克国际通讯社对此进行了梳理。

过去几年，哈萨克斯坦电子商务经历了快速增长。尤其自2018年以来，市场平台交易规模持续扩大，新冠疫情进一步推动了线上消费习惯的形成，使这一行业迎来跨越式发展。

国家统计局数据显示，2025年哈萨克斯坦电子零售额达到3.77万亿坚戈，同比增长19.4%。其中，约86%的线上零售交易通过各类市场平台完成。

市场平台的发展，也成为中小企业进入数字经济的重要渠道。目前，平台上超过九成的销售额来自中小企业。贸易和一体化部估算，该行业已直接创造30多万个就业岗位，若将物流、仓储、配送、广告及信息技术等相关产业计算在内，整个产业链带动就业人数已接近50万人。

算法成为新的市场规则

市场平台的发展，不仅改变了商品销售方式，也改变了市场竞争逻辑。

过去，商品价格主要由生产商和零售商决定；如今，平台算法开始发挥越来越重要的作用。消费者需求、配送效率、商家评分、用户评价数量以及搜索排序等因素，都会直接影响商品曝光率、成交量乃至最终售价。

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因此，企业之间的竞争，正在逐渐演变为算法之间的竞争。

与此同时，平台经济也催生了新的依赖关系。一旦大型市场平台调整佣金比例、修改搜索规则或广告政策，数以万计的商家都会立即受到影响。这种情况，是传统零售时代几乎不存在的新现象。

跨境电商的发展进一步放大了这一趋势。

根据普华永道（PwC）数据，2024年哈萨克斯坦电子商务交易中，约62%属于进口商品交易，也就是说，大部分消费者更倾向于通过海外平台购物。目前，通过市场平台实现的哈萨克斯坦出口规模仍低于进口规模。

进口占比持续扩大，也暴露出税收公平问题。

目前，包括Temu、Alibaba、Garmin、Twitch等在内的110多家境外互联网企业已在哈萨克斯坦税务机关完成注册，但监管部门仍难以全面掌握其实际纳税情况。相比之下，本土企业则需依法履行全部纳税义务，因此，国内外经营主体在税收负担方面仍存在一定差异。

法律监管正在逐步完善

随着市场平台对经济影响不断扩大，如何完善法律监管也成为哈萨克斯坦政策制定的重要议题。

今年，参议院批准通过了《哈萨克斯坦共和国海关监管法典》修正案，对电子商务商品的海关监管制度进行了完善。

根据新规定，法律首次引入“电子商务运营商”概念，并明确建立专门的运营商登记制度，同时新增适用于电子商务的新型海关报关单。

不过，目前国内外平台仍难适用完全统一的监管模式。

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国家经济部第一副部长阿扎马特·阿姆林（Азамат Әмрин）表示，本土市场平台通常以自身名义进口商品，完成清关后再销售给消费者；而多数国外平台主要扮演交易撮合者角色，因此，其税收征管和海关管理方式也存在明显差异。

专家普遍认为，此次法律调整只是第一步，更重要的是建立覆盖所有市场主体、公平统一的竞争环境。

本土商家期待更加公平的竞争环境

伴随电子商务规模持续扩大，本土企业对于市场竞争环境的关注也不断升温。

前马吉利斯议员奥尔扎斯·库斯佩科夫（Олжас Құспеков）表示，目前电子商务已成为约73.8万人重要的收入来源，因此，这不仅关系到企业经营，更直接影响国家经济竞争力。

他认为，尽管政府对是否建立市场平台专门税收制度仍持谨慎态度，但这一议题不会退出政策讨论。

“我们希望建立符合电子商务特点、能够保障企业依法、透明经营的制度。如果现状长期持续下去，部分企业可能不得不选择到邻国注册经营。”他说。

长期从事市场平台经营的企业主阿娅乌勒姆·扎克瑟巴耶娃（Аяулым Жақсыбаева）也反映，目前本土商家与海外商家并未处于完全相同的竞争环境。

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她表示，一些哈萨克斯坦卖家的商品仅能覆盖部分地区，而国外卖家的商品却能够面向全国销售。此外，部分境外卖家还能获得25%至30%的价格优惠，而本土商家则很难享受到类似政策。

因此，不少企业建议，为市场平台经营者建立专门税收制度，以减轻中小企业目前承担的行政成本和税务压力。

数据安全成为新的竞争焦点

随着市场平台不断扩展功能，其影响力早已超越传统交易平台。

专家指出，如今的平台掌握着数百万消费者的购物习惯、消费偏好以及行为数据，这些信息已经成为数字经济时代的重要战略资源。

政治学者、经济观察人士阿谢姆·卡瑟姆哈诺娃（Әсем Қасымханова）认为，与哈萨克斯坦公民有关的数据应存储在境内，同时，平台算法和人工智能的数据处理机制也应保持透明，让社会清楚了解数据如何被收集、分析和利用。

金融专家鲍尔詹·伊斯卡科夫（Бауыржан Ысқақов）则指出，市场平台处理的信息包括姓名、个人身份证号、住址、银行卡信息以及消费记录等大量敏感数据，因此，数据安全问题已经不仅属于商业范畴，更涉及国家安全。

他建议，市场平台应像金融机构一样，接受国家网络安全标准管理，并定期开展独立安全审计，以确保用户信息安全。

数字经济进入新的发展阶段

从线上购物渠道，到数字商业基础设施，市场平台正在成为推动哈萨克斯坦数字经济发展的重要力量。

与此同时，公平竞争、税收平衡、跨境监管以及数据安全等问题，也随着平台经济的发展不断凸显。

专家普遍认为，未来政策重点并非限制市场平台的发展，而是在鼓励创新与促进数字经济增长的同时，建立更加公平透明的市场环境，完善税收制度，保障数据安全，使市场平台真正成为推动哈萨克斯坦经济高质量发展的重要引擎。