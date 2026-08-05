乌兹别克斯坦“Samarkand-2028”卫星今日发射升空

（哈萨克国际通讯社讯）据乌兹别克斯坦航天局（Uzcosmos）消息，乌兹别克斯坦高光谱遥感卫星“Samarkand-2028”将于8月5日发射升空。

据悉，该卫星将在中国山东省沿海一处航天发射场发射，与印度尼西亚“Lampung-1”卫星共同进入轨道。

“Samarkand-2028”项目由中国企业STAR.VISION负责实施，各项发射准备工作已按照既定计划完成。

乌兹别克斯坦航天局与STAR.VISION公司于2025年12月签署相关合作备忘录。为纪念将于2028年在撒马尔罕举行的国际宇航大会（International Astronautical Congress），该卫星被命名为“Samarkand-2028”。

根据合作协议，卫星搭载的地球遥感人工智能模块由乌兹别克斯坦航天局专家自主研发。卫星投入运行后，可用于空气质量监测、农作物长势评估以及森林资源监测等领域。

乌兹别克斯坦航天局表示，卫星获取的遥感影像将由专业人员进行分析处理，并向相关政府部门提供数据支持。

此前报道，突厥国家联合研制、计划于2027年发射的联合卫星已在塔什干正式亮相。乌兹别克斯坦还计划于2028年发射“Mirzo Ulug'bek”卫星。