三份出口民调公布库鲁尔泰选举初步结果

根据公共政策研究所公布的出口民调，各政党及相关选项获得的支持率如下：

公正党——72.30%；

乡村党——6.20%；

共和国党——5.20%；

“光明之路”民主党——5.10%；

全国社会民主党——5.00%；

哈萨克斯坦人民党——2.80%；

巴伊塔克绿党——0.90%；

“反对所有候选项”——2.50%。

欧亚一体化研究所公布的出口民调显示，公正党获得71.8%的受访选民支持。其余政党及相关选项的支持率分别为：

乡村党——6.4%；

共和国党——5.4%；

全国社会民主党——5.2%；

“光明之路”民主党——5.1%；

哈萨克斯坦人民党——3.0%；

巴伊塔克绿党——1.0%；

“反对所有候选项”——2.1%。

综合社会研究所“SOCIS-A”开展的另一项出口民调结果显示：

公正党——70.7%；

乡村党——6.4%；

共和国党——5.5%；

“光明之路”民主党——5.4%；

全国社会民主党——5.0%；

哈萨克斯坦人民党——3.2%；

巴伊塔克绿党——1.2%；

“反对所有候选项”——2.6%。

总体来看，三家机构公布的出口民调结果较为接近。其中，公正党的支持率最高，在70.7%至72.3%之间。

乡村党的支持率在6.2%至6.4%之间，共和国党为5.2%至5.5%，“光明之路”民主党为5.1%至5.4%，全国社会民主党为5.0%至5.2%。

值得注意的是，5%的得票率是政党进入库鲁尔泰的关键门槛。根据规定，政党必须获得不少于5%的选票，才能进入库鲁尔泰。

按照目前公布的三份出口民调结果，共有5个政党达到或超过这一门槛，分别是公正党、乡村党、共和国党、“光明之路”民主党和全国社会民主党。

三份出口民调显示，哈萨克斯坦人民党的支持率在2.8%至3.2%之间，巴伊塔克绿党为0.9%至1.2%，选择“反对所有候选项”的受访选民比例为2.1%至2.6%。

出口民调是指在选民走出投票站后对其进行的调查。受访者自愿回答将选票投给了哪名候选人或哪个政党。此类调查可以在官方计票工作完成前，对选票分布情况作出初步判断。

需要指出的是，出口民调结果并非选举正式结果，可能与最终结果存在差异。选举最终结果将由有关选举机构在完成计票后依法确定。