哈萨克斯坦打造三大旅游核心区 推动旅游业向全年运营转型

在国家层面规划引导下，旅游业不再被视为零散项目的集合，而是被定位为具有系统性和战略意义的完整产业。相关部门围绕三大区域分别制定综合发展方案，推动形成差异化、互补性的旅游格局。其中，山地、湖泊与峡谷景观各具特色，面向不同类型游客群体。

在三大板块中，阿拉木图山地旅游集群被视为重点发展区域。规划提出，将现有滑雪度假区进行整合升级，新建30条索道及161公里滑雪道，打造全年可运营的综合性旅游目的地。官方目标是实现年接待游客达500万人次，通过发展徒步、山地骑行和生态旅游等项目，弥补夏季旅游短板，提升整体收益水平。

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布拉拜作为首都周边的重要旅游目的地，其基础设施建设已取得阶段性成果。总投资达1372亿坚戈的118项项目正稳步推进，包括滨水步道、自行车道、观景平台及停车设施等。同时，当地还推出直升机观光等高端旅游产品，推动旅游消费向多层次发展。

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曼格斯套地区则被定位为未来增长潜力最大的板块。2025年至2029年发展规划总投资达4010亿坚戈，涵盖道路、电力、天然气等基础设施以及酒店、旅游中心和娱乐设施建设。通过完善配套和丰富旅游线路，当局计划将游客停留时间由目前的3至5天延长至7至10天，从而带动消费增长。

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与此同时，交通条件的改善成为推动旅游发展的关键因素。2025年，全国14个地区共修建和翻修通往景区的公路134公里，投资额达166亿坚戈。此外，国家对26条国内航线实施补贴，其中30%至40%通往主要旅游区域。政策实施后，航空客流量增长30%至50%，有效提升了旅游可达性。

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在人才方面，行业仍面临较大缺口。自2019年突厥斯坦开设旅游与酒店管理大学以来，虽已培养数千名学生，但仍难以满足快速发展的市场需求。专家指出，人才供给不足仍是制约行业发展的重要因素之一。

总体来看，哈萨克斯坦正通过区域集群发展、基础设施完善及政策支持，逐步构建现代旅游产业体系。未来，随着投资持续落地及服务能力提升，旅游业有望成为推动经济增长的重要引擎。

【编译：达娜】