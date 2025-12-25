世卫组织欧洲区三分之一的伤害致死与酒精相关

世卫组织欧洲区域办事处最新发布的简报《世卫组织欧洲区域酒精相关伤害：基于2019年数据的主要发现概述》显示，在该区域每三起伤害与暴力导致的死亡中，就有一例可归因于酒精。无论是交通事故死亡还是自我伤害行为，没有其他精神活性物质会像酒精这样，同时显著引发非故意与故意伤害。尤其值得注意的是，酒精对年轻人构成更为严重的威胁。

根据2019年（世卫组织最新可用数据年份）统计，该区域近14.5万起伤害死亡与酒精有关。其中最主要的伤害类别包括自我伤害、道路交通伤害和跌倒。

酒精是全球范围内导致伤害的一个主要且可预防的原因，对本区域死亡率影响显著——该区域酒精消费水平位居全球首位。据估计，酒精使用每年在该区域导致约80万例死亡，相当于该区域每11例死亡中就有1例与酒精相关。

酒精与暴力：致命的关联

报告指出，酒精是引发暴力和攻击行为最显著且持续的关键因素之一。2019年，该地区约2.65万起人际暴力致死事件中，逾40%与酒精有关。同时，超过三分之一的自残死亡案例也源于酒精的影响。

酒精作为暴力的强力催化剂，其危害往往波及更广。全球及欧洲数据显示，酒精不仅损害饮酒者自身健康，更对其身边人——尤其是妇女和儿童——造成不成比例的伤害。酒精是亲密伴侣暴力的主要风险因素，既显著增加了此类暴力的发生频率，也加剧了其严重程度，使家庭与社区安全面临持续威胁。

然而，现有官方统计仅反映出实际危害的一小部分。特别是针对基于性别的暴力及其他污名化、报案率低的暴力形式，酒精在其中所起的负面作用仍远未被充分记录和认知。

对年轻人的严重威胁

报告显示，在青少年和年轻成年群体中，酒精构成了尤为严峻的健康威胁。它不仅是该地区年轻人因伤害致残和过早死亡的主要风险因素之一，更对发育中的生理心理系统产生深远影响。

酒精会干扰青少年大脑的正常发育进程，损害决策能力，引发记忆与学习障碍，并显著提升长期健康风险——包括酒精使用障碍及其他心理健康问题的发生率。

区域间的不平等现状

报告指出，尽管过去二十年取得了一定进展，该地区在酒精相关伤害方面仍存在明显的次区域不平等现象。年龄标准化死亡率数据显示，东欧国家的酒精伤害致死率居于最高水平。

在酒精所致伤害死亡占比方面，次区域差异尤为突出：许多东欧国家超过50%的伤害死亡与酒精直接相关；而在众多西欧和南欧国家，这一比例则低于20%。

有效应对酒精危害

世界卫生组织建议采取以下具有成本效益且影响显著、并已被证明有效的措施：