搜索量飙升近三倍：韩国游客青睐哈萨克斯坦

数字旅游平台Agoda的数据显示，2025年1—10月期间，韩国游客对哈萨克斯坦的搜索请求量同比增长了295%。

今年以来，韩国游客对哈萨克斯坦旅游产品和住宿地点的关注明显提升。专家认为，这一趋势与两国之间不断扩大的直航航线密切相关。

Agoda指出，易斯达航空开通仁川—阿拉木图航线后，韩国游客对“南都”阿拉木图的兴趣显著上升，该方向的搜索量增长了348%。与此同时，奇姆肯特市的关注度也增长了89%，这与SCAT航空公司今年5月开通仁川直飞航班密切相关。

此外，阿斯塔纳航空（Air Astana）也增加了首尔—阿拉木图和首尔—阿斯塔纳航线的班次，以满足不断增长的客流需求。

Agoda 北亚区域总监Jay Lee表示，韩国游客正在倾向选择融合文化、探险和真实体验的目的地。

—我们明显看到，韩国旅行者对兼具探险、文化与真实性的目的地兴趣正在提升。在这一点上，中亚正逐渐成为备受关注的地区。—他说。

整体来看，与去年同期相比，韩国游客针对中亚国家的搜索请求总量增长了225%。

哈萨克旅游国营公司在韩国持续推进一系列系统性推广活动，旨在提升哈萨克斯坦在韩国市场的知名度。今年，双方组织了B2B会谈和踩线考察，以促进两国主要旅游企业之间的合作关系。

【编译：阿遥】