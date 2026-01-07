奇姆肯特早产三胞胎顺利度过观察期平安回家 取名哈碧巴、哈丽玛与哈美达

奇姆肯特市民阿依格琳·阿纳尔库勒于2025年11月28日在怀孕第33周时，通过破腹产手术诞下三名女婴。婴儿出生时的体重极轻，分别在1300克至1495克之间。

奇姆肯特市卫生局发布消息称，新生儿在出生后的首个昼夜，一直在市产院重症监护室接受观察。随后，三胞胎姐妹在新生儿病理科继续接受了为期39天的专业护理和治疗。

Фото: управление здравоохранения Шымкента

经过医护人员的悉心照料，目前婴儿的体重已增长至2175克至2365克之间。医生评估认为产妇及新生儿的身体状况均已稳定，符合出院标准。

这三名女婴被父母分别取名为哈碧巴、哈丽玛和哈美达。目前，三姐妹情况良好，正由母亲亲自哺育，并辅以必要的营养补充。

Фото: управление здравоохранения Шымкента

主治医生指出，得益于及时的医疗干预和产妇的坚韧配合，这三名三胞胎已经成功适应了脱离住院环境后的生存需求。

据悉，2025年全年奇姆肯特市共计出生婴儿27,457名，其中包括286对双胞胎和5组三胞胎。

【编译：阿遥】