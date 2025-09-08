哈吉乌三国就水电平衡达成协议

哈萨克斯坦代表团由能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫（Erlan Akkenzhenov）率领。

核心协议明确了各方在确保托克托古尔水库放水方面的责任。根据协议，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将向吉尔吉斯斯坦供应电力，同时通过哈萨克斯坦能源系统从俄罗斯向吉尔吉斯斯坦转运电力的条件也达成一致。这些措施将有助于维持水库必要的水位，确保哈萨克斯坦南部地区在下一灌溉季的用水需求。

会晤期间还进行了双边磋商。乌兹别克斯坦方面签署了协议，承诺在2026年3月至12月期间向哈萨克斯坦供应约9亿千瓦时的电力。此举旨在避免哈萨克斯坦南部地区因计划中的电站维修可能导致的电力短缺。

能源部长阿克肯杰诺夫表示，水电领域每项工作都需要精准执行并严格遵循时间表。他指出：

“签署的协议是明确了指标、期限和价格的具体工作文件。我们细化了供应技术条件，解决了关键问题。哈萨克斯坦将全面履行承诺，并期待合作伙伴同样秉持这一原则。这是保障区域能源和水安全的重要机制。”

这些协议将降低秋冬季节的风险，并为下一灌溉季储备充足水资源创造有利条件。这对哈萨克斯坦南部地区的农业部门至关重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】