哈吉乌三国就区域水利与能源平衡达成一系列协议

核心文件规定了各方在保障托克托古尔水库泄水方面的义务。根据协议，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将向吉尔吉斯斯坦供应电力。此外，各方还就俄罗斯通过哈萨克斯坦电力系统向吉尔吉斯斯坦输电的条件达成了一致。这些措施有助于维持水库水位在必要水平，并确保哈萨克斯坦南部地区在即将到来的农作物生长期获得充足的灌溉用水。

会谈期间，三国还举行了多场双边磋商。其中，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦签署了一项协议，规定乌方将在2026年3月至12月向哈萨克斯坦输送约9亿千瓦时电力。该协议旨在防止哈萨克斯坦南部地区在计划中的电站检修期间可能出现能源短缺。

据能源部新闻处消息，哈能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫在会谈中指出，水利和能源领域的每一步工作都必须精确，并严格遵守商定的时间表。

—各方签署的协议是一份具体的工作文件，其中明确写入了指标、期限和价格。我们已经确定了供电的技术条件，并解决了相关问题。哈萨克斯坦将全面履行自己的义务，也希望合作伙伴能够做到这一点。这是确保区域能源和水安全的重要机制。-阿克肯杰诺夫说。

所签署的协议将有助于降低即将到来的秋冬季节的风险，并为下一个农作物生长期储备必要的水资源创造条件。这对于哈萨克斯坦南部农业的发展具有重要意义。

【编译：阿遥】