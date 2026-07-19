三百年古寺的新生——走进拉卜楞寺保护修复工程

拉卜楞寺位于甘肃省甘南藏族自治州，是全国重点文物保护单位，也是国家4A级旅游景区。作为藏传佛教格鲁派六大寺院之一，拉卜楞寺素有“世界藏学府”之称，数百年来始终保持着完整而严谨的藏传佛教教育传统。

寺院长期开展藏传佛教哲学、医学、天文学、语言学以及宗教理论等学科的教学与研究。如今，拉卜楞寺不仅是重要的宗教活动场所，也是展示藏族历史文化和精神传统的重要文化教育基地。

Фото: Kazinform

始建于1709年的拉卜楞寺，经过300余年的发展，已形成占地82公顷的大型寺院建筑群，包括48座佛殿、38处高级活佛府邸、500余座僧舍以及108座附属寺院。寺院建筑融合了藏、汉两种传统营造技艺，高大的殿宇、精美的雕刻和彩绘装饰，集中展现了藏族建筑艺术特色，也承载着延续数百年的佛教文化传统。

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然而，历经三个多世纪的风雨侵蚀，寺院部分建筑不同程度出现老化，壁画剥落、基础设施老旧等问题日益显现。为切实保护这一珍贵文化遗产，当地政府启动了拉卜楞寺保护修复工程，力求最大限度保留古建筑原有风貌，让这一珍贵的历史文化遗产得以世代传承。

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据了解，拉卜楞寺修复工程总投资3.05亿元人民币，其中1.6亿元专项用于古建筑、壁画等文物本体修缮。项目由当地文化和旅游部门组织实施，目前整体修复进度已完成96%。

此次修复涵盖多个方面。除修缮古建筑、修复壁画和传统装饰纹样外，工程还完善了消防设施，增设防雷系统，更新电力和照明网络，并对寺院整体环境进行了综合整治。这些措施既最大程度保留了寺院原有建筑风貌和历史特色，也进一步降低了文物受损风险，为僧众和游客营造了更加安全、便利的环境。

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如今，拉卜楞寺在推进文化遗产保护的同时，也不断提升旅游服务水平，管理和安全保障体系逐步实现数字化，为文物保护和旅游发展实现良性互动创造了条件。

实践证明，历史文化遗产只有坚持科学修复、强化政府持续投入，并结合长远规划统筹推进，才能实现有效保护与合理利用。如今，这座拥有300多年历史的古老寺院，依然是藏族人民重要的精神文化中心，也继续向世人展示着深厚的历史底蕴和独特的文化魅力。