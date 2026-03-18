哈萨克斯坦拟每三年调整公务员薪资 马吉利斯一读通过相关法案

据相关委员会结论显示，该法案依据2025年政府立法计划制定，并基于《2024—2029年国家公务员发展构想》，旨在落实国家元首关于完善公务员体系的相关指示。

法案提出，将推动公务员体系向服务型、以公众为导向的模式转型，同时加强公务员队伍专业化建设，并推进人力资源管理的数字化。

在人员要求方面，法案明确公务员应具备爱国主义精神、专业素养、公开透明、遵守职业道德、保持良好声誉，并对违法行为和利益冲突持零容忍态度。

为增强公务员岗位吸引力并留住专业人才，法案提出一系列措施，包括：

在同一职务内引入横向晋升机制，并与薪酬体系挂钩。行政类“B类”职位将划分不同等级，对应不同薪资水平。该机制将在国家公务员事务署、司法部、国家经济部以及阿斯塔纳市和阿特劳州政府试点实施，为期两年。

同时，法案明确建立工资指数化机制，规定公务员薪资至少每三年调整一次，具体办法由政府确定。

此外，在公务员跨地区调动或机构搬迁情况下，将提供住房补贴、搬迁补助及财产运输费用补偿；其子女可优先入读幼儿园；并可参与面向公务员的优惠住房计划。

对于长期服务人员，法案规定，对工龄不少于25年且获得国家或部门表彰的公务员，在退休时可获得相当于四个月工资的一次性奖励。

在劳动保障方面，法案还规定加班、周末及节假日工作的补偿机制，并保障公务员按计划享有年度带薪休假，同时根据工龄提供额外带薪假期及短期休假。

在工作时间制度上，公务员每日工作时长原则上不超过8小时，每周不超过40小时。对于一、二级残疾人员，工作时长不超过每周36小时。

此外，针对孕妇、育有三岁以下子女的父母，以及需照顾患病家庭成员的公务员，经本人书面申请，可实行非全日制工作制度。

【编译：达娜】