克孜勒奥尔达州三年内将实施98个投资项目，总投资达2.8万亿坚戈

克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫今天在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上，重点介绍了这些大型项目的进展情况。

据他介绍，今年该州已启动27个投资项目，总额超过3000亿坚戈。

—今年7月，投资50亿坚戈的Қызылорда Саз-М公司全自动化砖厂正式投产，企业年产可达9000万块砖，可满足当地建筑市场90%的需求。此外，Қызылорда Нан公司总造价56亿坚戈的面包、烘焙及面食生产综合体也已启动。与此同时，另有14个总额达7533亿坚戈的大型项目正处于开工建设阶段。-纳勒巴耶夫说。

在这些重大项目中，备受关注的包括：投资4147亿坚戈的沙勒克亚选矿厂、1614亿坚戈的苏打灰厂、600亿坚戈的Севен Риверс玻璃瓶厂，以及由韩国With You公司投资378亿坚戈建设的固体生活垃圾处理厂。

—由克孜勒奥尔达自然石材公司投资173亿坚戈建设的石灰厂将于明年投产，设计年产能为100万吨。就在上周，我们刚与西班牙乐家集团签署了一项投资协议，将建设一座卫浴产品生产厂，年产量可达50万件。该项目作为乐家集团在哈首家工厂，总投资达440亿坚戈，将创造近300个就业岗位。-纳勒巴耶夫说。

此外，克孜勒奥尔达州还将与Fabe-Agro公司合作，实施总投资1345亿坚戈的大型温室建设项目。

据纳勒巴耶夫介绍，为了在全州范围内构建农工产业集群，克孜勒奥尔达州已与瑞士Harvest Agro公司启动总额51亿坚戈的合作项目，开展工业大麻、玉米及大豆的种植与深加工业务；同时，总投资400亿坚戈的玉米淀粉及淀粉糖浆深加工厂也已开工建设。

值得一提的是，这位州长还表示，今年前11个月，所有主要宏观经济指标均呈现增长。地区生产总值达到3.1万亿坚格。

【编译：阿遥】