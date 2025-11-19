哈萨克斯坦三年经济稳定计划：强调稳增长、控通胀、促增收

总理强调，提高居民生活水平和整体福祉将通过经济的高质量、可持续增长以及有效降低通胀水平来实现。根据该计划，哈萨克斯坦经济将在2026—2028年保持不少于5%的年均增长率，居民实际收入将平均每年增长2–3%。

为实现上述目标，政府计划启动新一轮投资周期，全面降低企业经营壁垒，减少国家在经济中的参与度，并引入新的就业促进措施和更精准的社会支持机制。同时，将重点加强价格调控，确保公共服务领域的收费标准保持合理。

别克帖诺夫指出，抑制通胀仍将是政府工作的重要方向之一，包括推进平衡的公共服务收费政策、扩大出口并减少关键领域对进口的依赖。他强调，在食品价格持续受到国际市场波动影响的背景下，必须提升国内食品供应能力。

为此，总理要求农业部、贸易部和工业部提高市场对本国产品的占有率，并指示农业部更有效地利用稳定基金、远期采购合同、产品成本补贴以及与贸易企业签订价格稳定协议等工具。他表示，尤其要加大对目前进口依赖程度较高的食品类别的生产投入。

- “扩大食品生产是稳定物价、降低通胀压力的关键措施之一。” - 别克帖诺夫指出。

政府表示，随着这些措施的实施，哈萨克斯坦将在未来三年内实现更加稳定的宏观经济环境，并持续提高居民收入与生活质量。

【编译：达娜】