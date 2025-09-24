托卡耶夫：哈萨克斯坦三年内实施了史无前例的改革

—在全球局势不稳定的背景下，我们坚定推行旨在建设“公正哈萨克斯坦”的现代化政策。在过去三年里，我们国家实施了前所未有的政治和经济改革。通过全民公投，我们确立了总统七年一任的任期制度。这一制度强化了问责机制，符合民主原则。我们坚持“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”这一施政方针。-国家元首说。

托卡耶夫指出，在实现国家现代化的指导方针下，哈萨克斯坦正积极讨论就建立一院制议会举行全民公投。其目标是不断完善政治体制，使之更加透明高效，更好回应社会需求。这些改革的核心原则是：法律与秩序至上。

—我们坚信，只有建立在理性和法治基础上的治理体系，才能确保社会秩序和公民权利的保护。这也将为吸引国际投资、发展贸易关系和推动国家快速发展创造有利条件。保护守法公民的利益始终是我们的首要任务之一，而这一切都建立在公平、问责和相互尊重的基础之上。-托卡耶夫强调。

