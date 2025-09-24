托卡耶夫：三年内实现哈萨克斯坦全面数字化

—哈萨克斯坦不仅将人工智能视为一项技术进步，更将其看作推动人类发展的重要成就。然而，人工智能的发展也带来风险，尤其可能加剧技术、经济和地缘政治领域的不平等。同时，我们必须确保伦理规范与这一进程同步推进，公平、责任以及人权保护等问题需要得到迅速而明确的解决。这需要各国共同努力，确保所有国家都能从人工智能的优势中受益。-托卡耶夫指出。

他强调，哈萨克斯坦支持在联合国框架下启动关于人工智能治理的全球对话。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正在将人工智能融入经济和公共服务的各个领域，目前相关基础设施正在建设中。

—我们准备积极参与该平台的工作，以确保人工智能领域的安全、包容性和以人为本得到充分考虑。在哈萨克斯坦，人工智能将融入经济和公共服务的所有领域。目前，正在为其实施创建基础架构。我们的年轻专家已准备好实现这一目标。我们的战略目标是在三年内将哈萨克斯坦打造成一个全面数字化的国家。实现全面数字化和推动人工智能广泛应用已成为我国首要任务之一。电子政务是我们国家发展战略的核心要素，约90%的公共服务都以数字化形式提供。-托卡耶夫说。

总统还提到，哈萨克斯坦最近启用了一台强大的国家超级计算机。

—然而，人工智能和自动化可能在一些国家导致就业岗位减少。因此，数字化进步必须与职业教育同步推进。我们认为，提高就业率和提升职业技能至关重要。-他说道。

【编译：阿遥】