三班制学校数量减少四倍 哈萨克斯坦教育现代化迈出坚实步伐

根据总统指示，自2019年以来，全国新建了1200所学校，可容纳超过100万名学生。仅2023至2024年间，就有422所新学校投入使用，提供51万个就学名额。

这些举措使全国三班制学校数量减少四倍，危旧学校数量减少两倍，学生就学名额短缺问题也缩减了四倍。

国家持续推进创建现代化、舒适教育环境的系统性工作。新学年开学前夕，各地新增83所学校，可容纳11.5万名学生，其中57所属于“未来学校”国家项目。新学校的启用使奇姆肯特、阿拉木图市以及阿克莫拉、卡拉干达和克孜勒奥尔达州彻底消除了三班制，即因教学设施容量不足，而安排学生分为三个批次轮换上课的教学问题。

目前，全国3000所学校实行单班制，5000多所学校实行双班制。预计到年底，还将完成111所学校建设，提供14万个就学名额。这些项目将进一步消除多地三班制教学，并减少15万个名额的短缺。

2025-2026学年，哈萨克斯坦计划新建232所学校，总计可容纳26.7万名学生，同时对245所学校进行翻新，1000所乡村学校实现现代化，并为680所学校配备1100间现代化学科教室。

全国教育机构的基础设施也在升级。突厥斯坦的“教育-创新”中学和阿拉木图的全国物理-数学学校已完成修缮，阿拉木图的“阿拜国立学校”新大楼建设也即将竣工。

【编译：木合塔尔·木拉提】