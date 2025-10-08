三名科学家因金属有机框架研究获2025年诺贝尔化学奖

瑞典皇家科学院常任秘书汉斯·埃勒格伦当天在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及主要成就。今年的化学奖得主创造了具有较大空腔的分子结构，气体和其他化学物质可以在空腔中流动，被称为金属有机框架。这类材料可用于从沙漠空气中收集水分、捕获二氧化碳、储存有毒气体或催化化学反应等。

“金属有机框架具有巨大的潜力，为实现具有新功能的定制化材料带来了前所未有的机遇。”诺贝尔化学委员会主席海纳·林克说。

据介绍，在三名获奖者的突破性发现之后，化学家们构建了数以万计不同种类的金属有机框架材料，其中一些材料可能有助于解决人类面临的很多重大挑战。

诺贝尔化学委员会评委邹晓冬当天接受新华社记者采访时说，金属有机框架在许多领域都有重大应用价值，和我们的生活息息相关。例如在应对气候变暖方面，碳捕获技术的重要一步就是把二氧化碳从其他气体中分离出来。目前，分离步骤的成本约占整个碳捕获成本的70%左右，如果用金属有机框架材料来吸附和分离二氧化碳，有望大幅降低成本。

据诺奖官网介绍，北川进1951年出生于日本，为日本京都大学教授；理查德·罗布森1937年出生于英国，为澳大利亚墨尔本大学教授；奥马尔·M·亚吉1965年出生于约旦，为美国加利福尼亚大学伯克利分校教授。

三名获奖者将平分1100万瑞典克朗（约合117万美元）的奖金。