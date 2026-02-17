三月“假中假”：哈萨克斯坦民众最多可休13天

这个月，除了四个周六和五个周日，民众还将迎来三八国际妇女节和纳乌鲁兹节带来的四个补休日。具体来说，五天工作制的劳动者全月累计休息13天；六天工作制的劳动者，休息日为9天。

2026年3月8日国际妇女节适逢周日。根据节假日安排，如果法定假日与休息日重叠，假期顺延至下一个工作日，因此3月9日（周一）也将休息。

这样一来，实行五天工作制的单位，可在3月7日至9日连休三天；六天工作制的职工，则在3月8日和9日休息两天（3月7日周六正常上班）。

纳乌鲁兹节的法定假期为3月21日至23日。由于今年3月21日和22日正好是周六和周日，根据假期顺延原则，3月24日和25日（周二、周三）将作为额外休息日补休。

因此，在五天工作制下，民众可从3月21日至25日连续休息五天；六天工作制的职工则可连休四天，即3月21日至24日。

另外值得一提的是，本月中小学生还将迎来春假，假期从3月19日开始，持续到3月29日，共10天。

【编译：阿遥】