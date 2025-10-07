三名量子物理学家获2025年诺贝尔物理学奖

瑞典皇家科学院常任秘书汉斯·埃勒格伦当天在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及主要成就。诺贝尔物理学委员会当天表示，今年的诺贝尔物理学奖成果为开发量子密码学、量子计算机和量子传感器等下一代量子技术提供了可能。

量子力学在1925年诞生，今年正值百年。诺贝尔物理学委员会主席奥勒·埃里克松当天表示，百年来量子力学不断带来新的惊喜，它大有用处，为数字技术提供了基础。

诺贝尔物理学委员会成员埃娃·奥尔松当天接受新华社记者采访时说：“我们在评审时并没有意识到今年是量子力学诞生百年，直到颁奖前才意识到这一巧合。”她说，今年的获奖成就打开了一扇门，使人们能够在更大尺度上研究量子力学世界。

据诺奖官网介绍，约翰·克拉克于1942年出生于英国，为美国加利福尼亚大学伯克利分校教授；米歇尔·H·德沃雷1953年出生于法国，为美国耶鲁大学和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授；约翰·M·马蒂尼斯出生于1958年，为美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授。

三名获奖者将平分1100万瑞典克朗（约合117万美元）的奖金。