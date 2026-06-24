SCAT航班因恶劣天气备降塔拉兹 乘客讲述颠簸惊险经历

社交媒体Threads随后流传出一段拍摄于客舱内部的视频，画面显示飞机在飞行过程中出现明显颠簸，舷窗外不时可见闪电划过夜空。

据乘客介绍，该航班从阿拉木图起飞时已延误约一小时。在距离奇姆肯特预计降落时间约15分钟前，目的地天气突然恶化，飞机随即进入强烈紊流区域。

—雷声不断，飞机剧烈摇晃。由于当时距离地面已经较近，不少乘客感到明显恐慌，有人甚至哭泣并开始祈祷。机组人员不断进行安抚，称飞行状况仍在控制之中，并提醒大家保持冷静。随后机组决定备降塔拉兹机场。飞机于凌晨两点左右落地。虽然事后曾安排继续飞往奇姆肯特，但经历刚才的惊险过程后，约一半乘客选择放弃继续行程，-一名乘客回忆道。

斯卡特航空公司在回应哈通社置评请求时表示，该航班备降系因目的地天气条件迅速恶化所致。

—在准备降落奇姆肯特机场过程中，当地阵风风速增至每秒24米，并伴有雷电及强降雨，同时出现风切变风险。出于安全考虑，机组决定备降塔拉兹机场。待天气条件改善后，航班再次起飞，并在备降机场停留约1.5小时后安全降落奇姆肯特。乘客与机组人员安全始终是我们的最高优先事项，-斯卡特航空发言人维多利亚·斯塔罗日洛娃表示。

据国家气象总局监测数据，奇姆肯特当地阵风最高风速曾达17米/秒，已被列为危险气象现象之一。

奇姆肯特市紧急情况局表示，尽管遭遇恶劣天气，但整体接警数量未明显增加，救援人员仍保持正常勤务状态。