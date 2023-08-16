哈通社/阿斯塔纳/8月16日--据工业部发布的新闻消息，哈萨克斯坦Semurg投资公司和阿布扎比港口集团签署合作协议。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫、外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫和阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁雷纳特·别科图尔沃夫出席哈萨克斯坦Semurg投资公司和阿布扎比港口港口集团签署合作主要条款协议仪式，该协议旨在合作建设港口粮食码头和在库里克港的多功能海运码头萨尔扎。

双方在哈萨克投资国有公司的支持下签署该合作文件。

哈副外长阿依达洛夫表示，阿联酋一直是哈萨克斯坦重要的贸易和投资伙伴。根据2023年第一季度的结果，哈萨克斯坦从阿联酋吸引了2.097亿美元的外国直接投资（与2022年同期相比增加了2.5倍，即8310万美元）。

2005年至2023年第一季度，哈萨克斯坦从该国吸引的投资额达33.8亿美元。

据其介绍，截至2023年8月1日，哈萨克斯坦境内有250家阿联酋合资企业。参与的公司将在哈萨克斯坦运营。

萨尔扎项目属于哈萨克斯坦大型基础设施项目名单，受到了外国投资者的极大兴趣。

据悉，该项目的全面实施将使跨里海国际运输线的运载能力每年增加1000万吨。

【编译：阿依波塔】