夏奇拉四度登上世界杯舞台 创下历史纪录

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯开幕式于6月11日在墨西哥城著名的阿兹特克体育场举行。哥伦比亚流行天后夏奇拉（Shakira）作为开幕式最受瞩目的表演嘉宾之一，与尼日利亚音乐人伯纳·博伊（Burna Boy）共同演唱了本届世界杯主题曲《Dai Dai》。

据了解，“Dai Dai”源自意大利语，意为“前进”“不要停下脚步”，寓意鼓励参赛球队为胜利不断拼搏。

在世界杯开幕前，夏奇拉与伯纳·博伊专门为《Dai Dai》拍摄了音乐录影带。该MV上线仅半个月，在视频平台上的播放量便突破1亿次。当天现场表演吸引超过8万名观众观看。

凭借此次亮相，夏奇拉成为世界杯历史上首位在四届世界杯舞台上献唱的歌手。

2006年德国世界杯闭幕式上，夏奇拉演唱了经典歌曲《Hips Don’t Lie》；2010年南非世界杯期间，她创作并演唱了赛事主题曲《Waka Waka（This Time for Africa）》，该曲后来成为世界杯历史上播放量最高、影响力最大的主题曲之一；2014年巴西世界杯，她再次推出歌曲《La La La》；而在2026年世界杯上，她则携新作《Dai Dai》重返世界杯舞台。该歌曲于今年5月8日正式发布。

当天揭幕战中，东道主墨西哥队以2:0战胜南非队，取得本届世界杯开门红。