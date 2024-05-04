金价上涨 哈央行增持黄金

据世界黄金协会（WGC）消息，报告期内黄金的猪妖买家是来自新兴市场的中央银行们。其中，购入黄金最多的是土耳其央行，3月份购入黄金14吨。

印度储备银行和中国人民银行并列第二位，各自购入5吨。

而并列第三位的是哈萨克斯坦和新加坡，这两国的央行分别增储4吨黄金。

世界黄金协会指出，2024年各国央行对黄金的需求将会很高。不过与此同时，也有一些国家的央行正在出售黄金储备。

例如，报告期内，乌兹别克斯坦央行出售了11吨黄金。约旦（减少4吨）和泰国（减少10吨）也减少了库存。

根据世界黄金协会2024年1季度的统计，报告期内各国央行的黄金总需求量为289.7吨，较去年同比增长1.2%。

伦敦金银市场协会(LBMA)消息称，从2022年10月开始，全球黄金价格持续上涨。当时，一金衡盎司的价格为 1 665.2 美元。而截至2024年5月3日，一金衡盎司的价格已达到了2 301.1美元。

4月初，BASS Gold专家和市场参与者报告称，2024年金价将有望达到每盎司2600美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】