上合组织旅游部长会议召开 哈方提出联合线路、数字方案、安全三大重点

穆尔扎波森诺夫表示，作为上合组织成员国，哈萨克斯坦将旅游业视为促进经济增长及加强区域一体化的重要抓手。

数据显示，截至2025年底，从上合组织成员国赴哈萨克斯坦的游客已达1480万人次。游客主要来自乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和中国，印度游客数量也呈稳定增长态势。旅游地理版图持续扩大，区域联系日益紧密。

—旅游业早已超越传统服务业范畴，成为推动经济发展、吸引投资、更新基础设施及创造就业的重要引擎。哈萨克斯坦支持在上合组织框架下打造共同旅游空间，愿分享自身经验，同时借鉴合作伙伴的先进做法，-穆尔扎波森诺夫指出。

他还介绍了哈方已落地的一系列举措。其中，"旅游关怀"基金旨在保障游客危机情况下的顺利遣返；eQonaq数字化系统则实现了外籍游客在线注册，显著提升了旅游流量管理效率。

穆尔扎波森诺夫重点提及跨境旅游发展。他以连接哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦丝绸之路沿线的“丝绸之路”国际旅游专列为例，指出这一创举已成为区域合作的成功范式。

哈方建议，上合组织成员国旅游合作应聚焦联合线路开发、数字化解决方案交流及游客安全保障三大方向。

【编译：阿遥】