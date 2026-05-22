上合组织科技部长会议在比什凯克举行 “绿色技术走廊”成焦点

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、印度、伊朗、中国、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的代表团，以及上合组织秘书处代表出席了会议。此次会议旨在进一步巩固上合组织成员国在科学、技术及创新领域的合作与互动。

哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长古勒扎特·阔本诺娃在会议上强调了此次交流的重要意义。

—此次会议上，各国科技主管部门负责人系统总结了过去一年的工作成果，分享了各国经验，并就科学、技术、创新及科研成果商业化领域的创新成就与未来规划进行了深入探讨。各国均针对深化跨国科研合作提出了建议。哈萨克斯坦的实践经验颇受关注——随着2024年《科学与技术政策法》的通过，哈萨克斯坦正积极构建一种全新的、本土化的科学管理模式，-她说。

阔本诺娃指出，各成员国在科研优先级方面有着广泛的共识。

—在人工智能时代，基于科学的决策显得愈发关键。与会各方积极响应了吉尔吉斯斯坦提出的"绿色技术走廊"倡议。此外，联合开展科研项目的动议也备受重视，这对包括哈萨克斯坦在内的所有上合组织成员国都意义重大。目前，我国正在采取措施修订相关法律法规，以对接国际科研项目支持与资助标准。因此，这一能够供各方交流意见并明确未来规划的平台，对各成员国而言至关重要，-她指出。

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

吉尔吉斯斯坦科学、高等教育与创新部长古勒扎特·伊萨马托娃在致辞中重点关注了中亚地区的气候变化与冰川融化问题，并倡议在上合组织框架内建设"绿色技术走廊"。

—这一务实倡议旨在整合各国的科技园区与科学院的智力资源，以解决三个关键应用性难题：一是构建气候监测与水资源管理联合数字系统；二是研发并转移可再生能源及小型水电技术；三是将创新技术应用于可持续且适应气候变化的现代农业中，-她表示。

据她介绍，为落实合作，吉尔吉斯斯坦提出了四个实践方向：一是建立统一且协调的上合组织成员国科技园区网络，促进创新者的经验交流与技术商业化；二是启动上合组织专项资助计划，支持青年科学家在人工智能及绿色技术等领域的跨学科研究；三是扩大实质性学术交流，确保研究人员能够无障碍使用各国的独特实验室设施；四是启动上合组织统一数字科学信息交流平台的设计工作。

伊萨马托娃表示，这一系列措施不仅旨在应对全球性挑战，更将有力推动欧亚地区知识经济的蓬勃发展。