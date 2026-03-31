上合组织秘书长：组织29个合作机制高效运行成果务实

叶尔梅克巴耶夫是在"团结应对变局：上合组织关于可持续发展面临的全球性挑战与威胁的对话"圆桌会议召开前发表上述观点的。

—上合组织拥有鲜明的特色与优势。组织所有成员国均属于欧亚国家，不仅地理位置连成一片，通过陆路紧密相连，而且在历史与文化领域也保持着深厚渊源，-叶尔梅克巴耶夫表示。

他指出，在上合组织框架下，涵盖各领域的合作机制正高效运行。具体而言，各成员国部门间、各部委、最高法院、最高检察院，以及负责环境、外经贸、科学技术等事务的中央政府机构之间均开展定期会晤。目前，此类合作机制总数已达29个。

—所有这些机制都取得了实实在在的成果。正因如此，上合组织有能力对当今世界的地缘政治和地缘经济进程产生积极影响，-他补充道。

俄罗斯总统实现可持续发展目标国际组织事务特别代表鲍里斯·季托夫则特别强调了哈萨克斯坦在上合组织中的重要地位。

—上合组织是一个平等伙伴的共同体。组织内的领军国家——中国和俄罗斯，以及哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度等国，均在推动组织发展方面作出了卓越贡献，-季托夫表示。

此次圆桌会议旨在通过区域专业研讨补充联合国的相关计划。讨论的核心议题是在兼顾上合组织成员国国情与优先方向的前提下，共同落实可持续发展目标。

【编译：阿遥】