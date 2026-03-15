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    17:11, 15 三月 2026 | GMT +5

    上合组织副秘书长：哈萨克斯坦公投展现高度公开、公正与包容

    哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织副秘书长奥列格·科佩洛夫在实地走访哈萨克斯坦全民公投现场后表示，此次公投过程展现出高度的公开性、公正性与包容性。

    上合组织副秘书长：哈萨克斯坦公投展现高度公开、公正与包容
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    科佩洛夫指出，哈萨克斯坦为所有公民提供了便捷的投票条件，特别是在保障残障人士投票权方面举措到位。例如，投票站配备了盲文选票模版，并通过音频设备提供宪法文本宣读服务，所有站点均安装了无障碍坡道，确保每位公民都能平等行使投票权。

    —我们深入各州及投票站进行了实地走访。各站点的筹备工作水平极高，这是哈萨克斯坦各级部门辛勤付出和专业组织能力的直接体现，-科佩洛夫如是评价。

    据了解，此次上合组织观察员代表团由17人组成，成员包括立法机构代表、选举事务官员以及驻哈使领馆人员。公投结束后，观察员代表团将联合发表关于此次监督工作的总结声明。

    —基于初步观察，哈萨克斯坦在组织公投方面付出的努力值得高度赞赏。现场民众参与热情高涨，投票氛围融洽。很多家庭带着孩子全家出动，青年人的参与度也十分积极，-科佩洛夫补充道。

    上合组织观察员代表团认为，此次公投将为加强哈萨克斯坦的民主原则、夯实法治建设作出重要贡献。

    —公开、公正、包容，且符合国际标准的公投，是保障一个国家实现长期稳定与繁荣的关键基础，-科佩洛夫强调。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 政治 全民公投 上合组织 宪法改革
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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