穆迪上调哈萨克斯坦长期信用评级至Baa1 创历史新高

此次信用评级的上调，得益于哈萨克斯坦在经济多元化方面的持续进展，以及国家制度和政治环境的不断改善。穆迪指出，这些因素有助于增强经济稳定性，并将信用评级提升至与高评级国家相当的水平。

评级报告中还特别提到，哈萨克斯坦在政府治理和反腐败方面取得了显著进步。专家们认为，正在进行的各项改革对政治稳定、公民活跃度以及反腐措施的透明度产生了积极影响。

此外，Moody's高度评价了哈萨克斯坦稳健的财政表现，包括低水平的债务和较高的偿付能力。哈萨克斯坦政府的审慎政策也被认可，特别是在维持预算赤字占国内生产总值（GDP）2.5%至3%的目标方面表现出色。

新一轮改革，尤其是引入新的《预算法》和《税法》，预计将提高预算政策的效率，增强财政透明度并增加税收收入。专家们还指出，非石油行业在哈萨克斯坦经济结构中的占比增加，减少了该国对碳氢化合物的依赖，从而降低了与石油价格和生产波动相关的风险。

在改善营商环境和吸引投资方面，穆迪的专家们对哈萨克斯坦采取的各项措施给予了积极评价，包括创建有利的商业生态系统和减少官僚障碍。启动国家基础设施投资平台将有助于加快行政流程，推动经济增长。

报告还指出，与其他能源生产国相比，哈萨克斯坦的经济前景更为强劲。穆迪认为，哈萨克斯坦的改革举措将进一步增强其国际竞争力，并为未来的可持续发展奠定基础。

值得一提的是，交通和物流部门的发展仍是增长和多元化的关键因素，尤其是与跨里海国际贸易路线（中通道）的货物运输快速增长息息相关。中通道的发展前景将为哈萨克斯坦吸引更多外国投资，特别是在非石油领域，包括汽车制造、制药、食品工业和建筑材料等行业。

哈萨克斯坦信用评级的提升不仅有助于加强经济和金融稳定，还将提升该国在国际舞台上的声誉。此外，这一评级的上调将为吸引更多资本市场投资和增加外国直接投资创造更为有利的条件，进一步推动该国经济持续增长。

【编译：达娜】