上合组织成员国公安内务部长会议在比什凯克举行

上合组织成员国公安内务部门负责人和高级官员、上合组织秘书长、上合组织地区反恐怖机构执委会主任，以及国际刑警组织秘书长、独联体打击有组织犯罪及其他危险犯罪协调局局长出席会议。

会议期间，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫会见了各国代表团团长及国际、地区组织代表，并就加强地区安全、应对现代挑战以及进一步发展国际警务合作等议题进行了深入交流。

哈萨克斯坦代表团由内务部部长叶尔詹·萨德诺夫率领。

本次会议重点围绕加强执法机构在打击跨国有组织犯罪、毒品走私、极端主义、恐怖主义以及网络犯罪等方面的务实合作展开讨论。会议还特别关注了防范利用现代数字技术和人工智能实施犯罪的相关措施。

—今年，哈萨克斯坦警方已协助上合组织成员国抓捕了345名犯罪嫌疑人。与此同时，我们在上合组织成员国境内发现了49名哈萨克斯坦通缉人员。此外，双方已高效完成了366项司法援助请求。不仅如此，我们还成功摧毁了3个从事毒品制造与贩运的跨国有组织犯罪团伙，-萨德诺夫在会上强调。

与会各方一致认为，应对现代安全威胁的成效，在很大程度上取决于快速的信息交换、联合行动协调以及现代技术在执法工作中的广泛应用。

会议期间，萨德诺夫还分别与巴基斯坦内务部长穆赫辛·纳克维和印度内务部国务部长尼蒂亚南达·拉伊举行双边会谈，就双边合作现状及未来发展前景交换意见。

目前，上海合作组织仍是协调地区执法机构合作的重要国际平台之一。随着成员国间务实合作不断深化，打击跨国犯罪的整体成效有望进一步提升，并为维护地区安全稳定发挥积极作用。