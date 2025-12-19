中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:46, 19 12月 2025 | GMT +5

    首届上合组织成员国港口和物流中心负责人会议在阿克套举行

    哈萨克国际通讯社讯）12月18日，首届上海合作组织（上合组织）成员国港口和物流中心负责人会议在阿克套市举行。

    首届上合组织成员国港口和物流中心负责人会议在阿克套举行
    Фото: gov.kz

    据交通部新闻处消息，为深入落实国家元首重要指示，交通部精心组织并确保此次会议高规格举行。

    哈萨克斯坦铁路和水运委员会代理主席努尔詹·凯勒布甘诺夫与上合组织副秘书长索海尔·汗出席开幕式并发表致辞。

    根据会议议程，本次活动共设立了四个专题小组会议。来自哈萨克斯坦及国外的商业界代表、国际专家以及各大金融机构负责人作为主讲嘉宾出席，就行业前沿议题展开深入探讨。

    与会嘉宾分享了各自领域的先进经验。各方重点就货物流量同步化、提升跨境走廊通行能力等合作机制进行了磋商。会议特别关注了项目的投融资保障问题：金融部门表示，已准备好为交通基础设施和数字化解决方案提供资金支持，这将为上合组织物流生态系统的稳定及长期发展提供坚实保障。

    此次阿克套会议是落实2024年签署的《上合组织成员国港口和物流中心发展构想》的具体举措，为进一步加强成员国间的互利合作、拓展商务往来奠定了坚实基础。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 物流 外交 交通运输 上合组织
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读