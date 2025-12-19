首届上合组织成员国港口和物流中心负责人会议在阿克套举行

据交通部新闻处消息，为深入落实国家元首重要指示，交通部精心组织并确保此次会议高规格举行。

哈萨克斯坦铁路和水运委员会代理主席努尔詹·凯勒布甘诺夫与上合组织副秘书长索海尔·汗出席开幕式并发表致辞。

根据会议议程，本次活动共设立了四个专题小组会议。来自哈萨克斯坦及国外的商业界代表、国际专家以及各大金融机构负责人作为主讲嘉宾出席，就行业前沿议题展开深入探讨。

与会嘉宾分享了各自领域的先进经验。各方重点就货物流量同步化、提升跨境走廊通行能力等合作机制进行了磋商。会议特别关注了项目的投融资保障问题：金融部门表示，已准备好为交通基础设施和数字化解决方案提供资金支持，这将为上合组织物流生态系统的稳定及长期发展提供坚实保障。

此次阿克套会议是落实2024年签署的《上合组织成员国港口和物流中心发展构想》的具体举措，为进一步加强成员国间的互利合作、拓展商务往来奠定了坚实基础。

【编译：阿遥】