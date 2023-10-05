上合组织成员国能源论坛在阿斯塔纳举行

本次论坛汇聚了上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴的代表，包括哈萨克斯坦能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、上合组织副秘书长索海尔·汗、俄罗斯能源部长尼古拉·舒尔金诺夫、阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫、缅甸能源部长吴哥哥伦、塔吉克斯坦共和国能源和水资源部副部长索尔伯尼·库勒穆罕默德扎达、乌兹别克斯坦能源部第一副部长阿奇姆·阿赫梅德哈扎耶夫、白俄罗斯能源部副部长奥尔加·普鲁德尼科娃以及巴基斯坦能源部代表萨尔曼·卡尤姆·汗。

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在开幕致辞中，萨特哈利耶夫提到，根据托卡耶夫总统的倡议，制定了 "2030年前上海合作组织成员国能源合作发展战略"。该战略旨在扩大上合组织在能源领域的中期合作议程，充分考虑了当前的现实情况。

此外，各国能源部门领导还就发展能源合作战略方法进行讨论，以确保上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴的能源行业能够可持续发展。

在哈萨克斯坦能源周—2023暨第十五届"KAZENERGY "欧亚论坛框架内，各国能源部长还共同参加了以 "机遇能源：从不确定性到可持续性 "为主题的全体会议。

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【编译：阿遥】