草原上的公正：探寻哈萨克传统“毕”官制度

（哈萨克国际通讯社讯） 在现代司法制度形成之前，哈萨克草原上早已形成了一套独具特色的纠纷解决机制。当时，人们并非依赖官方任命的法官，而是将各类矛盾纠纷交由深受社会信任、精通习惯法且以公正著称的传统“毕”（哈萨克语 би）官裁决。这一制度延续数百年，不仅维护了草原社会的秩序，也成为哈萨克法律文化的重要组成部分。

国际工程技术大学教授、历史学副博士扎里尔卡森·扎帕索夫（Zharilkasyn Zhappasov）近日介绍了哈萨克传统“毕”官制度的运行机制，并解析了这一制度得以长期延续的原因。

靠才能与公信力赢得尊重，而非世袭或任命

扎帕索夫介绍，在哈萨克传统社会，“毕”官既不是通过选举产生，也不是由统治者任命，更不是一种可以世袭继承的身份。

一名“毕”官必须精通哈萨克习惯法，具备丰富的人生阅历、卓越的口才以及公正裁决纠纷的能力。只有得到社会广泛认可，才能获得这一称号。

他说，哈萨克著名学者乔坎·瓦利哈诺夫（Shokan Ualikhanov）曾指出，一个人只有深入掌握习惯法，并展现出卓越的雄辩能力，才能成为真正意义上的“毕”官。

由于传统社会的案件审理主要依靠口头辩论完成，因此，“毕”官不仅要准确适用法律，还要善于陈述观点、调解矛盾，引导争议双方达成和解。

哈萨克民间流传着一句谚语：“公正的‘毕’官，能把一根头发劈成两半。”这句话形象地体现了人们对“毕”官公平、公正和智慧的高度期待。

扎帕索夫表示，“毕”官的社会地位并不取决于财富或出身，而是建立在知识、品德以及人民信任之上。

法律知识主要依靠实践传承

不少人认为，“毕”官大多出身名门望族。对此，扎帕索夫表示，这一看法并不完全准确。

虽然成长于著名“毕”官家庭的子女更容易从小接触习惯法和公共演说，但这并不意味着他们一定能够继承“毕”官身份。

他说，即便出身普通家庭，只要拥有扎实的法律知识、公正的品格和出色的表达能力，同样能够获得社会认可，成为“毕”官，而无须出自成吉思汗后裔组成的托列（Tore）王族或其他贵族家族。

在传统哈萨克社会，并不存在专门培养“毕”官的学校。

未来的“毕”官主要通过学习习惯法、跟随资深“毕”官处理案件以及长期司法实践不断积累经验。

扎帕索夫介绍，“毕”官裁判的重要法律依据包括《哈斯穆汗光明之路》（Qasym Khan’s “Bright Path”）、《叶西姆汗古道》（Esim Khan’s “Old Path”）以及《七项法典》（Zheti Zhargy，意为“七项法典”）等传统法律典籍。

这些法律规范涵盖土地纠纷、遗产继承、血偿以及婚姻家庭等多个领域。

他说，仅仅熟悉法律条文远远不够，“毕”官只有在具体案件中始终坚持公平原则，才能真正赢得民众长期信任。

Фото: Kazinform/ЖИ

人民信任才是最高权威

传统哈萨克社会没有现代意义上的上诉法院。

如果当事人对某位“毕”官的裁决结果不满意，可以请求另一位德高望重的“毕”官重新审理；对于影响重大、争议复杂的案件，则通常由多位“毕”官共同裁决。

扎帕索夫认为，多位“毕”官共同审理案件，有助于进一步增强社会对裁决结果的信任。

他说，“毕”官最大的权威来源并非行政权力，而是公众信任。如果一名“毕”官裁决失当或存在偏袒，民众便不会再将案件交由其处理。这种来自社会的监督，实际上构成了评价“毕”官最重要的机制。

因此，良好的社会声誉成为保障司法公正最重要的基础。

历史文献中流传至今的大多是那些以智慧、公正和廉洁著称的“毕”官。扎帕索夫指出，历史上并非没有不公正的“毕”官，只是由于他们失去了民众信任，其影响力往往难以长期维持。

他说，一名“毕”官只有持续获得社会认可，才能保持自己的权威，因此，法律素养、公正立场和高尚品德始终是成为优秀“毕”官不可或缺的品质。

女性是否担任过“毕”官？

关于女性是否曾正式担任“毕”官，现有历史资料尚未给出明确答案。

扎帕索夫表示，目前没有确凿史料能够证明女性曾普遍担任传统意义上的“毕”官。

不过，他同时指出，在传统哈萨克社会，许多女性凭借智慧、外交才能和出色的口才，在社会事务中发挥了重要作用。她们不仅能够影响公众舆论，也常常参与调解矛盾、化解冲突，在维护社会稳定方面具有较高威望。

尽管如此，目前仍缺乏充分的历史证据证明她们曾正式承担“毕”官所具有的司法职能。