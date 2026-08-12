“车轮上的未来电视中心”：总统广电综合体如何向世界呈现哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”期间，哈萨克斯坦总统电视广播综合体启用新一代电视转播车（OB Van）承担赛事制作和转播任务。按照国际主流广播电视机构技术标准配置的移动转播系统，可将不同比赛场馆迅速转化为完整的现场电视制作中心，为国内外媒体持续提供高质量赛事信号。

新一代电视转播车主要承担重点比赛场馆、开闭幕式及礼宾活动的多机位拍摄，并向哈萨克斯坦国内及国际电视媒体提供连续稳定的公共信号。

从外观上看，这套移动电视制作系统与普通大型车辆并无明显区别，但车内集成了密集的监视器、视频切换台、服务器及其他专业广播电视设备。有限的空间被划分为不同工作区域，可完成现场画面监看、信号切换、节目制作以及技术保障等工作。

Фото: ТРК Президента РК

通过多机位拍摄、现代化音频和图形制作系统以及灵活的信号调度方案，总统电视广播综合体技术保障团队能够按照大型国际赛事电视制作标准开展现场工作。

新一代电视转播车采用Mercedes-Benz Actros底盘，同时配备独立技术保障车辆。保障车搭载功率为40至60千伏安的柴油发电机组，并设有设备运输区和工作人员保障区域，可满足大型赛事现场长时间连续制作需求。

对于“未来运动会—2026”而言，这套系统需要面对一个特殊挑战——如何同时呈现虚拟竞技与现实体育相结合的“数实融合”项目。

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从电子竞技比赛到现实场地上的体育对抗，赛事节奏、画面内容和拍摄方式存在明显差异。新系统通过多机位调度、特写镜头、现场导演切换以及声音制作等方式，将不同类型项目按照国际观众熟悉的赛事转播形式呈现出来。

每套移动转播系统最多可连接12台系统摄像机，而一般中型电视转播车通常配置6至8个机位。

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新系统还能够兼容多种电视制作标准。“未来运动会—2026”期间采用1080p 59.94格式进行节目制作，赛事结束后，相关设备将重新调整至哈萨克斯坦电视广播普遍采用的PAL制式。

在声音制作方面，比赛现场最多部署19支麦克风，用于采集比赛环境、运动员和现场观众等不同方向的声音，从而增强赛事转播的立体感和临场感。

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“未来运动会—2026”的电视制作，是总统电视广播综合体按照国际标准为哈萨克斯坦大型活动提供信息和技术保障工作的延续。通过提升大型国际赛事制作和信号分发能力，进一步展示哈萨克斯坦在现代媒体和数字产业领域的技术能力。

大型赛事电视转播并非单纯依靠一辆转播车完成，而是一套由多个岗位共同运行的复杂制作体系。

现场数十个拍摄机位，以及摄像师、录音师、工程技术人员、现场导演和其他工作人员需要保持实时协同，从画面采集、声音处理到节目制作和最终信号输出形成完整工作链。

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

总统电视广播综合体技术保障副主任海拉特·马卡扎诺夫表示：

— 我们的任务不仅是在现场提供设备，而是要在比赛场馆搭建一座能够承受各种工作负荷的完整电视制作中心。我们以世界主要广播电视机构的最佳实践为标准。如今可以说，在移动电视制作能力方面，哈萨克斯坦已经具备国际领先水平。— 他说。

新一代移动转播系统也成为“未来运动会—2026”面向全球传播的重要技术基础。

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

数据显示，本届赛事全球观众规模超过2亿人，其中《Dota 2》《Mobile Legends: Bang Bang（MLBB）》《Counter-Strike 2（CS2）》以及足球项目决赛吸引的观众数量最多。

总统电视广播综合体新一代转播车制作的赛事信号，共由56家媒体合作伙伴、161个官方社区主播频道以及4个赛事自有频道进行传播，整个赛事内容分发网络达到221个频道。

国际传播平台包括中国的HUYA、哔哩哔哩、斗鱼以及中央广播电视总台央视频，巴西Play TV，以及BIGG TV、Likee、Silk Way TV和TrillerTV等国际平台。

与此同时，本届赛事在哈萨克斯坦国内的传播覆盖范围也进一步扩大，共有21个平台和频道参与赛事传播，包括QazSport、QAZAQSTAN、Khabar、Astana TV、Atameken、Jibek Joly、Freedom Media等。

通过从赛事现场拍摄、节目制作到国内外信号分发形成完整链条，新一代移动电视转播系统正在成为哈萨克斯坦承办大型国际赛事的重要媒体基础设施，也让阿斯塔纳赛场上的“未来运动会—2026”以国际化电视制作标准呈现在全球观众面前。