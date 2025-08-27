上合组织第25次峰会将在天津召开 聚焦2035发展战略

上合组织的现状与扩展

目前，上合组织成员国已扩展至10个，覆盖面积达3600万平方公里，人口超过34亿，占全球GDP的四分之一和国际贸易的15%以上。除成员国外，还有蒙古、阿富汗两国观察员，以及14个对话伙伴国。过去十年，白俄罗斯（2024年）、伊朗（2023年）、印度和巴基斯坦（2017年）陆续加入，组织的影响力持续增强。上合组织还与联合国、独联体、集安组织、东盟、亚信、欧亚经委会等国际组织建立了合作关系。

在中国担任2024—2025年度轮值主席国期间，北京已主办了100多场会议与活动。此次峰会预计将有来自20多个国家的领导人及10个国际组织负责人出席，规模空前。

天津峰会的意义与开放信号

今年峰会之所以选择在天津举行，被认为是对这座城市在中国发展中的重要作用的肯定。天津是“一带一路”倡议的战略枢纽，海陆交通交汇处，不仅连接中蒙俄经济走廊，还承担着联通中亚与欧洲的重要陆上通道。

天津社会科学院学者指出，作为中国北方最大港口城市，天津将在此次峰会中进一步加快对外开放和现代化进程，提升国际合作水平，塑造新的城市品牌。天津的“鲁班工坊”教育项目也已在上合组织国家开展，助力技术人才培养，成为区域合作的重要范例。

峰会议程与战略展望

本次峰会将通过两份核心文件：《天津宣言》以及《上合组织未来10年发展战略》。这将为上合组织2035年前的发展蓝图奠定基础。

中国国务委员兼外交部长王毅提出了上合组织未来发展的五大重点方向：

坚持初心，弘扬“上海精神”；

共同维护安全与稳定；

推动互利合作，激发新的增长动力；

坚持睦邻友好，构建和谐空间；

维护公平正义，捍卫国际法和国际秩序。

中国外交部发言人郭嘉昆表示，天津峰会将成为上合组织历史上最具规模的一次会议，也是中国担任主席国期间的高潮时刻，标志着上合组织迈入高质量发展的新阶段。

【编译：达娜】