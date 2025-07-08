哈萨克斯坦拟收紧线上微贷款发放规则 强化反欺诈措施

该草案主要目标是防范贷款欺诈、加强行业监管，并提升微金融机构的反欺诈能力。

草案提出了对微金融机构的一系列新要求，包括：

制定内部文件，明确防范欺诈的工作程序； 必须配备反欺诈系统； 通过电子方式发放的无抵押消费微贷款，如金额超过150倍按月计算指数，须在签署贷款协议后不少于24小时，且获得借款人确认同意后方可发放； 如借款人在同一日内申请多笔微贷款，合计金额超过150倍按月计算指数，系统将对发放流程进行“冷却”限制，防止短时间内集中借款。

金融监管机构表示，该修订方案有助于防范信用欺诈行为，并为微金融市场建立更稳健的风险控制机制，保护消费者合法权益。

如草案通过，未来线上贷款将引入更多防护机制，特别是对于大额或集中申请的微贷行为，将进行严格审查与延迟发放处理，以避免非法操作和债务积压风险。

【编译：达娜】