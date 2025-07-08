12:36, 08 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦拟收紧线上微贷款发放规则 强化反欺诈措施
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融市场监管和发展署日前公布关于完善电子发放微型贷款规则的决议草案。草案在规范性法案公开讨论门户网站发布，向公众开放讨论，讨论期至7月21日。
该草案主要目标是防范贷款欺诈、加强行业监管，并提升微金融机构的反欺诈能力。
草案提出了对微金融机构的一系列新要求，包括：
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制定内部文件，明确防范欺诈的工作程序；
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必须配备反欺诈系统；
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通过电子方式发放的无抵押消费微贷款，如金额超过150倍按月计算指数，须在签署贷款协议后不少于24小时，且获得借款人确认同意后方可发放；
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如借款人在同一日内申请多笔微贷款，合计金额超过150倍按月计算指数，系统将对发放流程进行“冷却”限制，防止短时间内集中借款。
金融监管机构表示，该修订方案有助于防范信用欺诈行为，并为微金融市场建立更稳健的风险控制机制，保护消费者合法权益。
如草案通过，未来线上贷款将引入更多防护机制，特别是对于大额或集中申请的微贷行为，将进行严格审查与延迟发放处理，以避免非法操作和债务积压风险。
【编译：达娜】