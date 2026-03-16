上合组织观察团：哈萨克斯坦公投符合国际标准

科佩洛夫表示，哈萨克斯坦通过邀请国际观察员参与监督，为新宪法通过的全国公投提供了充分的公开与透明条件。

他介绍称，此次上合组织观察团共有17名来自成员国的观察员获得认证，其中包括来自成员国立法机关、行政机构和选举机构的资深代表，以及上合组织秘书处官员和成员国外事部门代表。观察团于3月12日正式开始在哈萨克斯坦开展观察工作。

在投票当天，观察团成员从早晨开始走访各投票站，重点关注选票准备以及投票箱设置等程序。

科佩洛夫指出，观察团成员当天共访问了81个投票站。观察员可以在不需要任何行政机构许可的情况下，自行选择走访投票站，整个观察过程未受到任何限制。

观察团还注意到，哈萨克斯坦民众表现出较高的公民参与度。投票站工作人员在组织公投过程中展现出较高的专业水平。各投票站均具备举行公投所需的条件，并严格遵守中立原则。各选举委员会成员具备专业能力，工作过程公开透明，能够依法履职。投票站还配备了完整的信息资料、登记簿、方法手册、值班表等必要文件。

科佩洛夫还特别指出，在投票当天，青年群体参与公投的积极性较高。

观察团最终表示，此次关于哈萨克斯坦新宪法的全国公投符合该国选举法律规定以及其承担的国际义务。

值得一提的是，2026年3月15日，哈萨克斯坦举行了有关新宪法草案的全国公投。此前，2月12日已公布新宪法的最终草案版本。随后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，决定于3月15日举行全国公投。

【编译：达娜】