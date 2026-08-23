上合组织观察员：库鲁尔泰选举观察工作条件充分 暂未发现违规情况

（哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织（SCO）观察团代表、上合组织副秘书长T.R.米德洪（Т.Р. Мидхун）23日在阿斯塔纳表示，哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举目前进展顺利，观察团开展选举观察工作所需的各项条件均得到保障。截至目前，观察员尚未发现违法违规情况，也未收到相关投诉。

米德洪当天在国际观察员协助中心举行的记者会上表示，上合组织代表正积极参与哈萨克斯坦库鲁尔泰议员选举的国际观察工作，对选举筹备及投票过程进行评估。

上合组织观察团成员于8月20日抵达哈萨克斯坦，并在选举日前往多个投票站，了解和评估相关筹备工作。

“今天早上6时30分起，我们的团队走访了阿斯塔纳不同地区的多个投票站。截至目前，我们没有发现任何违法违规情况，也没有收到任何投诉。不过，我想强调，选举进程仍在继续。我们的团队将继续开展观察工作，并于明天对相关工作进行总结。目前没有出现严重问题，我认为一切都在顺利进行。”米德洪说。

此次上合组织观察团共有来自6个成员国的17名观察员获得认证。观察团成员包括上合组织成员国立法、行政和选举机构代表，各成员国驻哈萨克斯坦外交机构工作人员以及上合组织秘书处官员。

米德洪介绍，观察团成员从当天各投票站开放起便开始开展观察工作，重点了解投票组织情况、为选民创造的投票条件以及各投票站选举委员会的工作。目前，观察员已在阿斯塔纳市和阿克莫拉州开展相关工作。

“观察团成员可以自由走访各投票站，并自主确定观察路线。开展观察工作所需的各项条件都得到了保障。”米德洪表示。

当天，哈萨克斯坦全国各地区举行首届库鲁尔泰议会选举投票，共有10423个投票站开展工作。