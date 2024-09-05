上合组织国际研讨会：合作与信任是打击极端主义的关键

上合组织副秘书长努兰·尼亚扎利耶夫率本组织秘书处代表团与成员国情报部门负责人一同出席了此次会议。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫向会议发来贺信。他强调，保护和促进人权和自由、严格遵守法治原则，是打击恐怖主义和极端主义的根本基础。

-这项工作优先事项是加强社会相互理解的氛围和发展公开对话，同时全力支持教育、创造就业机会和确保可靠的社会保障。-米尔济约耶夫指出。

在会议的全体会议上，乌兹别克斯坦国家安全局局长阿卜杜萨洛姆·阿齐佐夫指出，威胁上合组织和独联体成员国安全的因素日益严峻。

他特别提到在打击恐怖组织“伊斯兰国呼罗珊省”问题上，国际社会应大力支持阿富汗，因为如果不采取共同措施，恐怖组织的实力将增强，进一步威胁整个地区的安全。

-阿富汗政府正在尽其所能和资源对抗国际恐怖主义。阿富汗情报部门目前处于打击“伊斯兰国呼罗珊省”的最前线，并取得了一定的成果。在这一关键问题上，不能让阿富汗伙伴独自面对，必须基于安全不可分割的原则共同应对敌人。-阿齐佐夫强调道。

阿齐佐夫表示相信，只有通过相互信任与合作，积极打击国际恐怖主义和极端主义，各国才能真正实现地区的稳定与安全。

【编译：阿遥】