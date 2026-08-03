上合组织国家将加强信息领域合作

（哈萨克国际通讯社讯） 上海合作组织（上合组织）媒体与智库峰会日前在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。与会各方表示，将进一步深化媒体和智库合作，推动共同信息空间建设，并加强打击虚假信息传播方面的协作。

本次峰会在吉尔吉斯斯坦担任上合组织轮值主席国期间举行，由吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社和中国新华社共同主办，在比什凯克举行。

来自上合组织成员国、观察员国和对话伙伴等26个国家的约250名主流媒体、知名智库、政府机构及国际组织代表出席会议。

峰会以“'上海精神'的新时代意义：从价值共识到合作实践”为主题。与会代表围绕建设上合组织共同信息空间、提升智库研究水平、加强虚假信息治理以及深化成员国人文交流等议题进行了深入讨论。

Фото: Кабар

与会代表表示，在信息传播快速发展的背景下，媒体应坚持及时、客观和专业的原则，高质量新闻报道有助于增进国家间互信，并帮助公众更好地了解地区重大基础设施、交通运输和投资合作项目。

上合组织秘书处代表表示，上合组织高度重视提升国际传播能力，通过官方网站和社交媒体平台不断加强对组织各项工作的宣传和信息服务。

会议认为，应进一步建立媒体和智库之间的常态化交流机制，加强务实合作和专业交流，共同推动构建更加公正、开放、多元的国际信息传播体系。

此次峰会也是为将于2026年8月31日至9月1日在比什凯克举行的上合组织成员国元首理事会会议所开展的重要筹备活动之一。