网上还能卖酒吗？哈贸易和一体化部回应电商酒类销售规定

针对社会各界关注的问题，哈萨克斯坦贸易和一体化部对此作出正式说明。

酒类销售并未被禁止，但须符合相关要求

据该部介绍，根据《贸易活动监管法》规定，酒精产品并不属于禁止在电子商务领域销售的商品类别。此次公布的统一清单并未新增任何限制措施，其主要作用是对现有相关规定进行整理和明确。

不过，这并不意味着酒类产品可以通过互联网在没有任何条件限制的情况下销售。

贸易和一体化部解释称，企业通过线上渠道销售酒类产品时，必须遵守有关乙醇和酒精产品生产及流通监管方面的法律要求，其中包括依法取得许可证以及履行其他相关义务。

违法责任由销售者承担，而非电商平台

贸易和一体化部指出，目前需要明确的一个关键问题是：企业将商品信息上传至电商平台，或者平台提供在线下单等技术服务，本身并不构成违法行为。

如果相关经营者在酒类产品流通过程中未履行许可证要求或其他法律规定，其责任应由具体销售该商品的商家承担。

贸易和一体化部强调，在电子商务平台发布商品信息，或者提供商品订单办理的技术功能，并不违反哈萨克斯坦共和国相关法律法规。

具体来看，电商平台、商品聚合服务商以及配送企业，不会因为其商品目录中存在酒类产品而承担法律责任。真正需要关注的是，将酒类商品发布到网络平台上的销售者是否遵守了相关法律规定。

谁负责监管并追究责任？

贸易和一体化部表示，酒类生产和流通领域相关要求的执行情况监管，属于哈萨克斯坦财政部职权范围。

该部门负责发放相关许可证、制定强制性要求，并依据《企业法典》开展监督检查工作。

一旦发现违法行为，依据《行政违法法典》对违规主体实施行政处罚，同样属于相关主管部门职责。

与此同时，坦贸易和一体化部仅负责制定具有信息参考性质的商品清单。该清单不具有强制法律效力，主要发挥提示和指导作用。

综上，电商平台、商品聚合服务商以及物流配送企业仍将按照现有法律框架开展运营。

正如前文所述，在网络平台展示酒类产品，或提供线上订单处理技术功能，并不属于违法行为。但对于未取得必要许可证、或违反行业相关法律规定销售酒类产品的经营者，将依法承担相应责任。

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