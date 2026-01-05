哈萨克斯坦上调养老金和社会补助金 2026年起整体提高10%

此外，根据国家元首的指示，自2023年起，政府正分阶段推进最低基本养老金和最高基本养老金的提升计划。该计划为期五年，目标是将最低基本养老金提高至最低生活保障标准的70%，最高水平逐步提升至120%。

根据最新调整，自2026年1月1日起，基本养老金最低标准将达到35 596坚戈，相当于最低生活保障标准的70%；最高标准将由此前的110%提高至118%，金额为60 005坚戈。

官方同时以具体案例说明调整效果。例如，一名于2019年退休、现年70岁的退休人员，2025年从国家预算中领取的养老金总额为171 588坚戈，其中基本养老金为50 851坚戈，联合养老金为120 737坚戈。按照2026年1月1日起的新标准，该退休人员养老金总额将增加至192 816坚戈，其中基本养老金为60 005坚戈，联合养老金为132 811坚戈。需要指出的是，上述金额不包括统一养老储蓄基金（ЕНПФ）的相关支付。

自2026年1月1日起，多项国家社会补助金也将同步上调。具体包括：

生育补助方面，生育1至3名子女的一次性补助将由149 416坚戈提高至164 350坚戈；生育4名及以上子女的补助将由247 716坚戈提高至272 475坚戈；

多子女家庭补助金额将根据子女数量调整，其中4个子女家庭的补助由63 030坚戈增至69 330坚戈，10个子女家庭由157 280坚戈提高至173 000坚戈；

残疾人补助方面，I级残疾人士的补助将由101 702坚戈提高至111 872坚戈，II级由81 362坚戈提高至89 498坚戈，III级由55 474坚戈提高至61 021坚戈。

与此同时，通过国家社会保险基金支付的失去供养人补助和劳动能力丧失补助也将统一提高10%。上述款项是在国家预算补助基础上，向参加强制社会保险制度的人员额外发放。

官方强调，这类社会保险支付金额具有个体差异，具体数额取决于近两年社会保险缴费期间的平均月收入、劳动能力丧失系数、抚养人口数量、社会保险参保年限以及收入替代比例等多项因素。

【编译：达娜】