比什凯克上合组织峰会成果盘点：机制改革、安全合作与发展议程同步推进

（哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织成员国元首理事会第26次会议9月1日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与上合组织其他成员国领导人共同出席会议。峰会通过《比什凯克宣言》，推动组织机构改革，并围绕安全、经贸投资、交通物流、人工智能、能源和气候变化等领域达成一系列重要成果。托卡耶夫在会上提出通过联合国大会决议确认上合组织基本原则的倡议。

峰会结束后，吉尔吉斯斯坦外交部长热恩别克·库鲁巴耶夫介绍了会议取得的主要成果。

《比什凯克宣言》明确未来发展方向

库鲁巴耶夫表示，本次峰会最重要的政治文件是为纪念上合组织成立25周年通过的《比什凯克宣言》。

宣言反映了包括哈萨克斯坦在内的上合组织成员国在当前国际和地区热点问题上的共同立场，同时重申了上合组织开展工作的基本原则，并明确了组织进一步发展的方向。

作为上合组织创始成员国之一，哈萨克斯坦长期积极参与组织发展及合作机制建设。此次峰会上，托卡耶夫提出通过联合国大会决议确认上合组织基本原则，进一步提升这些原则在国际层面的影响力。

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机构改革取得重要进展

吉尔吉斯斯坦担任上合组织轮值主席国期间取得的重要成果之一，是推动上合组织机构改革。

峰会上，包括哈萨克斯坦在内的成员国领导人签署了关于修改和补充《上海合作组织宪章》的议定书。

库鲁巴耶夫表示：“这些修改将为成员国之间建立更加高效、稳定和灵活的互动模式奠定法律基础。”

相关议定书的签署，为进一步完善上合组织运行机制提供了制度和法律基础。

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安全合作架构进一步完善

安全合作是此次比什凯克峰会的重要议题之一。成员国围绕进一步完善上合组织安全架构作出了一系列决定。

为落实2025年天津峰会达成的协议，各方批准了关于设在塔什干的上合组织成员国应对安全威胁与挑战综合中心，以及设在杜尚别的上合组织禁毒中心运作机制的相关规定。

与此同时，设在比什凯克的打击跨国有组织犯罪中心将投入实际运行，并作为综合中心的结构性分支机构开展工作。

“对吉尔吉斯共和国而言，在比什凯克正式启动打击跨国有组织犯罪中心尤为重要。吉方已经完成启动该中心全面运作所需的基础设施准备工作。”库鲁巴耶夫说。

上述机制的建立和完善，将进一步加强包括哈萨克斯坦在内的成员国在应对安全威胁、打击毒品犯罪和跨国有组织犯罪等领域的协作。

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经贸投资合作持续拓展

发展议题同样是此次峰会的重要组成部分。成员国领导人重申，将进一步推动工业合作，发展交通互联互通、现代物流链和数字化解决方案。

对于地处欧亚大陆交通要冲、积极发展国际运输通道的哈萨克斯坦而言，交通互联互通、物流体系建设以及区域投资合作也是其参与上合组织经济议程的重要方向。

此次峰会上，上合组织开发银行筹建工作继续取得进展。

库鲁巴耶夫表示，有关国家对成立上合组织开发银行相关工作的系统推进及取得的积极进展表示欢迎。各方重申，将尽快完成必要磋商，为随后签署相关创始文件创造条件。

“成立这一金融机构将为在上合组织区域内实施大型基础设施、交通和投资项目提供更多机遇。”他说。

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人工智能、气候变化等合作议题不断拓展

除传统政治、安全和经贸领域外，此次峰会进一步拓展了上合组织合作议程。

成员国通过了一系列涉及新兴和具有发展前景领域的文件，涵盖应对气候变化、发展人工智能、建设港口和物流中心、保障国际信息安全、打击合成毒品及其前体物质传播、发展能源系统、向遭受紧急情况影响的国家提供援助，以及支持和巩固家庭制度等领域。

其中，人工智能、数字化、交通物流、能源等议题与哈萨克斯坦当前推动经济转型和数字化发展的方向具有较高契合度，也为哈萨克斯坦进一步参与上合组织框架内的务实合作提供了新的空间。

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从比什凯克迈向下一阶段合作

随着峰会结束，上合组织轮值主席国正式完成交接。2026—2027年度轮值主席国由吉尔吉斯斯坦移交巴基斯坦，巴基斯坦拉合尔市被宣布为上合组织旅游和文化之都。

从《比什凯克宣言》通过和机构改革推进，到安全合作机制完善，再到开发银行筹建以及人工智能、交通物流、能源和气候变化等合作议程不断拓展，比什凯克峰会进一步勾勒出上合组织下一阶段发展的重点方向。

作为上合组织创始成员国，哈萨克斯坦继续深度参与组织各领域合作。托卡耶夫此次提出通过联合国大会决议确认上合组织基本原则，也成为哈方在本届峰会上提出的重要倡议之一。