加入上合组织将提升中亚国家地缘政治分量——塔吉克斯坦专家

塔吉克斯坦政治学者、国际关系及中亚安全问题专家谢拉利·里佐延在杜尚别接受哈通社记者专访时作出上述表示。

“在上合组织框架内，中亚国家正在不断完善‘中亚是上合组织核心’这一话语体系。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦积极参与上合组织的创建、形成和发展，便是这一点的鲜明体现。上合组织不断扩员，‘上合组织+’模式逐步形成，并吸纳新的合作伙伴，使其成为本地区具有重要影响力的国际组织之一。”他说。

里佐延指出，过去25年来，上合组织在地区国家政治、经济和安全领域，以及交通运输和人文交流等方面发挥了重要作用。

在他看来，当前中亚国家面临着几项主要发展任务：

首先，积极参与全球进程，保持战略平衡。成为上合组织成员，为中亚国家规划未来发展议程奠定了基础，使其能够在多边框架下进一步加强同中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和伊朗的联系。同时，加强组织内部合作，也有助于中亚国家在同大国和地区中等强国开展交往时保持战略平衡。

其次，经济和投资合作也是重要因素。

“近年来，上合组织其他成员国不断重新审视并拓展同中亚国家的双边和多边合作。对于本地区国家而言，首要目标是吸引投资，建立高附加值的生产链。同时，中亚所有国家都支持加快推进成立上合组织开发银行。建立这样的金融机构，将有助于为上合组织区域内的生产、基础设施、交通运输以及其他项目融资提供便利。”里佐延表示。

第三，科技、人工智能和人力资源开发领域的合作同样十分重要。对中亚国家而言，深化这些领域的伙伴关系具有重要意义。中亚国家拥有年轻的人力资源、具有战略意义的矿产资源以及不断发展的交通运输潜力。推动这些领域的多元化合作，有助于降低对单一国家的依赖风险，更好利用现有机遇，推动可持续发展。

在专家看来，上合组织区别于中亚国家参与的其他组织和合作机制，其主要特点在于为中亚国家提供了同中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和伊朗在同一平台开展多边合作的机会。这些国家在不同领域拥有巨大潜力，而这一特点也使上合组织在中亚国家参与的其他多边组织和合作机制中具有独特优势。

“成为上合组织成员并积极参与组织事务，不仅提升了本地区国家在地缘政治舞台上的重要性，也使其能够以独立行动主体的身份参与国际关系。如今，涵盖主要国家和地区组织的‘中亚+’合作机制已扩大至12个国家，这就是一个有力证明。”里佐延说。

里佐延高度评价上合组织发挥的重要作用，并表示，中亚国家应将更多精力放在把已经达成的协议转化为实际行动上，尤其应优先推动交通和过境运输领域相关协议落地。