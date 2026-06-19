上合组织能源部长会议在比什凯克举行 哈方呼吁深化区域合作

会议期间，与会各方围绕能源安全保障、能源市场发展、深化投资合作以及推动能源领域联合项目落地等议题展开深入讨论，并就进一步加强区域能源合作交换了意见。

扎尔克绍夫在致辞中表示，上海合作组织已成为成员国共同应对当代能源领域挑战、深化务实合作的重要平台，在促进能源领域对话与协调方面发挥着积极作用。

会议重点审议了《上合组织成员国2030年前能源合作发展战略》及其配套“路线图”的落实情况。哈方重申，愿继续加强与成员国在电力能源、油气工业、煤炭工业、石油化工、可再生能源、能源效率提升以及先进技术应用等领域的互利合作。

哈方同时强调，扩大区域能源合作具有重要战略意义，并特别指出，有必要进一步深化联合投资项目开发、油气田勘探与开采、油气资源深加工、能源基础设施现代化升级，以及推动能源体系向可持续方向转型等领域的合作。

会议还指出，提升行业科技研发水平和人才培养能力，对于能源领域的长远发展至关重要。与会各方一致认为，应进一步加强上合组织成员国科研机构和教育组织之间的交流合作，共同推动联合科研项目和教育培训项目落地实施。

会议总结阶段，各成员国代表再次重申，将继续深化互利合作，进一步巩固能源伙伴关系，共同促进上合组织成员国经济稳定增长，维护区域能源安全。